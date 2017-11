El Govern central demana comparèixer al Senat per explicar l'aplicació del 155

El Govern central donarà explicacions sobre el 155









El secretari d'Estat d'Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, ha sol·licitat comparèixer al Senat per explicar l'aplicació del 155 a Catalunya, el mateix dia que l'ha sol·licitat també el PSOE a la Junta de Portaveus de la cambra alta amb la intenció que el Govern estatal doni compte abans de la campanya per les eleccions catalanes del 21 de desembre.





El vicepresident primer del Senat, Pedro Sanz, ha donat a conèixer la sol·licitud del Govern central després de la reunió de la Mesa que l'ha tramitat; la proposta passa ara a la comissió conjunta que es va crear a la Cambra per revisar les mesures del 155.





Pedro Sanz ha assegurat que la compareixença tindrà lloc abans del dia de la Constitució, el 6 de desembre, però que de moment no té data. Fonts parlamentàries estudien que sigui el dia 4.





Al Senat ja es preveia la possibilitat que Bermúdez de Castro acudís a la Cambra per explicar el desenvolupament del 155 a Catalunya, però la iniciativa del Govern central ha arribat després que la Junta de Portaveus hagués rebut també la petició del PSOE per aquest mateix motiu.





El portaveu del Grup Socialista, Ander Gil, ha explicat que quan es produeixi aquesta compareixença haurà transcorregut un mes des que es van executar les mesures aprovades pel Senat i que serà temps suficient per informar de com està resultant.





"Exigim eficàcia en la gestió de l'article 155. Ho fem de manera autònoma i com a oposició responsable, amb una proposta oberta. Volem que el Govern informe, detalls, llum i taquígrafs sobre totes i cadascuna de les mesures que s'estan implementant", ha afegit el portaveu.





COMISSIÓ CONJUNTA





El Senat va decidir crear una comissió conjunta per estudiar les mesures que sol·licitava el Govern central per a Catalunya i perquè fos l'òrgan encarregat de seguir després la seva aplicació. Està presidida pel també president de la Cambra, Pío García-Escudero, i formada per senadors de la Comissió Constitucional i de la Comissió General de Comunitats Autònomes de tots els grups parlamentaris.





L'autorització que el Senat va donar al Govern el 27 d'octubre per aplicar les mesures d'intervenció ja preveien que l'Executiu donés comptes a la Cambra cada dos mesos.