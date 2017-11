Junqueras no acata el 155 necessari per sortir de la presó

Junqueras vota l'1 d'octubre









L'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha defensat en un recurs per demanar la seva posada en llibertat que, després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, el Govern cessat no ha tornat a actuar.





En un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Nacional, Junqueras explica que no hi ha risc de reiteració delictiva perquè el Govern "no s'ha reunit des del dia del seu cessament, no s'han adoptat acords de Govern ni s'han efectuat publicacions en el butlletí oficial que demostrin actes executius després de la sessió parlamentària del dia 27 d'octubre".





En aquest escrit, Junqueras però no acata de forma expressa l'aplicació del 155, com sí que han fet altres exconsellers com Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn.





Argumenta que "és evident que els encausats, malgrat ostentar legítima i democràticament la condició de membres del Govern de Catalunya, van acudir a l'Audiència Nacional ja com a exconsellers o exmembres".





"Després de l'aprovació de les resolucions d'aplicació de l'article 155 s'ha procedit a Catalunya a la dissolució del Parlament amb l'objectiu, que comparteix el meu mandant, de participació en el procés electoral fixat pel Govern d'Espanya", afirma el recurs.





Assegura que la declaració del 27 d'octubre en el Parlament té valor "estrictament polític" i que, després d'haver-la proclamat, no sembla existir cap escenari pel qual els investigats puguin executar accions de reiteració dels illícits objecte de querella.





A més, tenint en compte que Junqueras concorre als comicis del 21 de desembre, destaca la necessitat de preservar els seus interessos "com a actor en l'escena política actual".





"DANY REPUTACIONAL"





Demana que en valorar la proporcionalitat de la mesura de presó es valori el "dany reputacional" que aquesta pot tenir en un representant polític en situació preelectoral.





Lamenta que la presó preventiva "lesiona irremeiablement" el dret a la participació política de Junqueras i el del conjunt de la ciutadania a la representació política i la consideren una mesura profundament desproporcionada, en les seves paraules.





En l'escrit es demana la seva posada en llibertat o l'assumpció d'altres mesures cautelars menys oneroses com la retirada de passaport, prohibició d'abandó del territori nacional, presentacions regulars o una fiança.





RISC DE FUGIDA









Sobre el risc de fugida allegat per acordar la presó, l'advocat Andreu Van donin Eynde ressalta que Junqueras comparegués davant l'Audiència "malgrat l'altíssim risc de detenció i fins i tot de presó provisional (així s'apuntava en tots els mitjans de comunicació) que de moment polític i la precipitació dels esdeveniments es corria".





Aquesta actitud mostra la seva voluntat de col·laborar i "un altíssim nivell de sentit del servei públic i institucional on el valor de la dignitat personal de cadascun dels encausats ha de ser reconegut, més enllà de discrepàncies ideològiques".





Lamenta que la presó provisional es vinculi a "un hipotètic risc de reiteració delictiva amb l'actuació a l'estranger d'un suposat Govern en l'exili de la República Catalana liderat pel querellat Carles Puigdemont, com a legítim President del mateix".





Precisament ho contraposa a la decisió del Tribunal Suprem en optar per dictar llibertat sota fiança per a la Taula del Parlament perquè "argumenta tot el contrari, ressaltant la diferència entre els quals es troben en l'exili i els que es troben a disposició judicial en benefici dels investigats".