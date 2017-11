Barcelona multarà amb 100 euros els cotxes sense etiqueta que circulin en episodis de contaminació

Anuncien mesures per disminuir la contaminació









Els vehicles sense etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT) --els més contaminants-- que circulin per la zona de baixes emissions de Barcelona quan el tinguin prohibit per episodis de contaminació des l'1 de desembre rebran una sanció de 100 euros, que serà de 50 si es paga al moment i que no podrà implicar la immobilització del cotxe.





La tinent d'alcalde d'Ecologia de Barcelona, Janet Sanz, ha explicat en declaracions als mitjans aquest dimarts que la Guàrdia Urbana desplegarà un operatiu extraordinari quan la Generalitat declari un episodi de contaminació, amb un reforç de 48 patrulles que se centraran en aquesta tasca i s'ubicaran principalment en les rondes.





A més, tots els agents de la Guàrdia Urbana estaran informats de les restriccions i podran sancionar vehicles que circulin si ho tenen prohibit, cosa que faran comprovant la seva matrícula, ja que els conductors no estan obligats a portar visible l'etiqueta ambiental de la DGT encara disposin d'ella.





L'Ajuntament preveu que en el futur aquest control de matrícules per comprovar si els vehicles poden circular es faci a mitjançant un sistema automàtic de càmeres, cosa que implicarà una inversió de 1,5 milions d'euros i que estarà operatiu abans de 2020, quan es restringirà la circulació dels vehicles sense etiqueta encara que no hagi episodi de contaminació.





Sanz ha destacat que l'objectiu de l'Ajuntament no és sancionar, sinó que tots els ciutadans s'impliquin en la batalla contra la contaminació, perquè és per la salut de tots: "Avui anar amb un vehicle privat contaminant ens mata", ha advertit al costat del gerent de Mobilitat, Manuel Valdés.





95 QUILÒMETRES QUADRATS





Els vehicles sense etiqueta que no podran circular són turismes dièsel anteriors a 2006 i de gasolina d'abans del 2000, i les furgonetes anteriors a 1994, i queden exempts de moment les motos, els camions, autobusos, autocars, vehicles d'emergències, serveis essencials i vehicles de persones amb mobilitat reduïda.





No podran circular per la zona de baixes emissions (ZBE) de l'àmbit de les rondes de Barcelona, que inclou 95 quilòmetres quadrats amb tot Barcelona --excepte la Zona Franca; Vallvidrera, Tibidabo i les Planes, i les pròpies rondas--; L'Hospitalet de Llobregat; Sant Adrià de Besòs, i les àrees de Cornellà i Esplugues de Llobregat entre rondes.





En concret, aquests vehicles tindran prohibit circular de dilluns a divendres entre les 7.00 i les 20.00 hores quan la Generalitat declari un episodi de contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen (NO2), que es produeixen entre dues i tres vegades a l'any, mentre que des 2020 la restricció serà permanent.





Quan es produeixin aquestes restriccions, es pujarà el preu de les zones blava i verda a Barcelona --dos euros més cada hora--, es reforçarà el transport públic a prop d'un 10% i es posarà a disposició dels usuaris la T-Aire , amb dos viatges de transport públic per 1,80 euros per a una zona, amb un preu inferior al d'una targeta T-10 per trajecte.





Sanz ha explicat que tots els barcelonins rebran una carta informant de les mesures, i ha destacat la importància de la coordinació amb la Generalitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en aquest assumpte, perquè les restriccions de trànsit afecten molts ciutadans que no viuen a Barcelona però sí circulen per la ciutat.