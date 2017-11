Duran veu la independència de Catalunya com "un tumor" que "irradiaria metàstasi" a la UE

Duran s'oposa a l'independentisme









L'exportaveu de CiU al Congrés dels Diputats Josep Antoni Duran ha titllat de "tumor" la possible separació de Catalunya del conjunt d'Espanya i ha afirmat que "irradiaria metàstasi" al conjunt del projecte europeu.





El que fos dirigent nacionalista ha rebutjat la independència per diferents motius, entre els quals ha destacat una qüestió de "sentiments", una "part racional" i, sobretot, la seva autodefinició com a "europeista", cosa que creu que no casa amb el independentisme.





"El projecte de la Unió Europea passa per integrar estats que ja existeixen, no per crear nous Estats fruit de la segregació dels existents", ha defensat en un esmorzar informatiu organitzat per Fòrum Europa.





La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat; la secretària general adjunta del PSOE al Congrés, Meritxell Batet; l'exministre José Manuel García-Margallo, i la diputada de Coalició Canària al Congrés, Ana Oramas, han assistit a l'acte protagonitzat per Duran, que ha estat presentat per l'escriptora Julia Navarro.





Duran ha expressat la seva "tristesa" davant "l'esquinç que provoca i pot provocar l'anomenada qüestió catalana" i ha lamentat que es confongui el "catalanisme polític" amb l'independentisme.





En aquest sentit, ha explicat que ell no és independentista perquè va néixer a Aragó i té amistats per tot Espanya, però també perquè no és "racional" sota el seu punt de vista.





Així, ha garantit que "en el context en el qual afortunadament" li ha tocat viure "no és possible la independència" sense deixar de formar part de la UE, sense "trencar la cohesió social" a Catalunya o si "no et reconeix absolutament ningú "-" ni tan sols el Parlament regional de Flandes ", ha incidido--.





A més, ha criticat les repercussions econòmiques que té el procés sobiranista, "que no han de ser minimitzades".





"Treu el creixement de l'atur a la volta de la cantonada", ha lamentat l'antic portaveu de CiU.

Per tot això, ha cridat a "recuperar la normalitat política" intentant "negociar i pactar".





Duran ha reconegut "errors" tant en els independentistes com en els no independentistes, com les sessions del 6 i 7 de setembre al Parlament, "un incompliment flagrant de la llei", o les mesures del Govern central per evitar la celebració d'un referèndum independentista perquè "hi va haver urnes i violència policial".





No obstant això, sí que s'ha mostrat d'acord amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució perquè tot i que "no agradi" ha permès convocar unes eleccions que segons la seva opinió eren "necessàries".





Així mateix, ha reiterat que en els comicis autonòmics del 21D votarà el PSC i ha afirmat que el primer secretari d'aquesta formació, Miquel Iceta, "està demostrant ja" amb el seu acord amb Units per Avancar que reuneix "la capacitat" per al diàleg que segons ell es necessita.





"És una situació excepcional per intentar treure Catalunya del pou en què es troba", ha assegurat respecte a aquest acord, i ha manifestat que "pot haver sorpreses" en els resultats electorals.