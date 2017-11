El Govern central nega que vagi a negociar un pacte fiscal per a Catalunya

Hernando admet la intenció de negociar el finançament autonòmic.





El Govern i el PP han coincidit a negar que l'Executiu de Mariano Rajoy estigui disposat a negociar un suposat pacte fiscal per a Catalunya.





Fonts de Moncloa han subratllat que estan oberts a una negociació amb les comunitats per arribar a un acord sobre el model de finançament general per tal d'aconseguir un sistema "millor per a tots, inclosa Catalunya".





"No hi ha res d'això. Hi ha un oferiment del Govern d'avançar en la negociació d'un nou model de finançament autonòmic", ha afirmat també el portaveu del Grup Popular, Rafael Hernando.





Negant així la informació publicada al diari britànic 'The Guardian' sobre que el Govern estaria disposat a millorar la finançament de Catalunya arribant fins i tot a acceptar un possible pacte fiscal.









FINANÇAMENT AUTONÒMIC





Fonts de l'Executiu han precisat que a Espanya el que hi ha en marxa és una negociació amb les comunitats autònomes per arribar a un acord sobre el model de finançament autonòmic.





Segons les mateixes fonts, aquest procés va començar amb la Conferència de Presidents que va tenir lloc al gener d'aquest any, en què "no va participar Catalunya, com tampoc no ha participat ni ha enviat experts a les reunions posteriors".





Des Moncloa han assenyalat que l'Executiu espera arribar a un acord amb el major grau de consens amb les altres forces polítiques i amb els Governs autonòmic.





AVANÇAR EN LA NEGOCIACIÓ





En semblants termes s'ha expressat públicament el portaveu parlamentari del PP a l'assegurar que no podia fer una altra cosa "més que desmentir aquesta informació" i ha puntualitzat que el que hi ha és un oferiment del Govern per avançar en la negociació d'un nou model de finançament autonòmica.





Hernando també ha recordat que l'expresident català Carles Puigdemont es va absentar de la Conferència de Presidents que va acordar impulsar aquesta reforma del finançament.





"Desitjaríem que hi hagués un nou model de finançament per a l'any que ve perquè la situació dels ingressos de l'Estat és una mica millor que la que teníem fa uns pocs anys i en això és en el que estem ara mateix treballant", ha postil·lat.





En aquest punt, el portaveu del Grup Popular ha indicat que han fet un "oferiment" al PSOE perquè digui "quin és el seu model", atès que dins d'aquesta formació ha "diferents concepcions", una cosa "lògic i normal" perquè el president de cada autonomia té la seva.