Freixenet decidirà si abandona Catalunya després del 21D

Bonet sosté que seria un "desagarro" anar-se'n.





El president de Freixenet, José Luis Bonet, ha anunciat que en funció dels resultats de les eleccions autonòmiques catalanes del 21 de desembre, el consell de la companyia votarà la conveniència de traslladar la seu social fora de Catalunya.





Bonet ha reconegut que seria "un esquinç" haver de sortir de Catalunya perquè porten "més de cent anys" allà.





No obstant això, ha afegit que: "Si el 21 de desembre, resulta que es plantegen les coses de tal manera que veiem que no és convenient seguir, tornaré a posar això en l'ordre del dia d'un consell i aquí votarem".





AGÈNCIA EUROPEA DEL MEDICAMENT





Per la seva banda, preguntat sobre l'elecció d'Amsterdam com a seu de l'Agència Europea del Medicament, en detriment de Barcelona, José Luis Bonet ha subratllat que tindrà conseqüències "molt dolentes".





Així, ha relatat que quan algú té "l'esperança" d'aconseguir alguna cosa i no ho aconsegueix, "es queda frustrat".





"Això és el que ha passat, lamentablement és perdre una oportunitat que era versemblant", ha considerat i ha sostingut que "possiblement" en "condicions normals" l'EMA estaria "ja" a Barcelona.





Segons la seva opinió, aquesta situació ha de fer "reflexionar" i veure que "per aquest camí, en què estem a Catalunya en aquest moment, no anem a cap costat".





En aquest sentit, ha apostat per "buscar una reordenació de les nostres pròpies relacions i la manera en què portem les coses allà, on està fracturada la societat, i tornar a una reconciliació en les condicions de normalitat en la senda constitucional i l'estatut de Catalunya , que és el democràtic ".





Bonet ha dit que es poden "fer càbales i especulacions" sobre la pèrdua econòmica que es pot haver produït, però ha dit que "no és transcendent": "És molt pitjor la confiança que han deixat de tenir-nos.





APLICACIÓ DEL 155





A més, ha afirmat que l'aplicació de l'article 155 ha posat "el fre" a una "dinàmica que no se sabia on anava i fora del normal" per mitjà del cessament del Govern, el "tancar el Parlament" i posar les urnes i "dir al poble català a votar.





"Això és el democràtic, votar amb garanties no com el que va passar l'1 d'octubre que va ser una mobilització però no un referèndum, perquè sense garanties democràtiques les urnes no valen", ha afegit Bonet.