Alguns jutges volen abandonar Catalunya pel procés independentista

Barrientos sosté que no és la "tònica general".





El president del Tribunal Superior de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha assegurat que alguns jutges estan començant a comentar la possibilitat de marxar de Catalunya a causa del procés independentista.





"L'escenari que hem viscut els últims mesos fa que ens hagin arribat comentaris de companys per marxar fora", ha afiramdo Barrientos.





Encara que el president del TSJC ha aclarit que "una cosa és fer el comentari i una altra concursar directament a una destinació fora de la comunitat".





SITUACIÓ DE TENSIÓ





Barrientos ha concretat que alguns han manifestat que "han viscut una situació de tensió i inquietud personal que els fa prendre aquest tipus de decisions".





Tot i que ha insistit que aquesta anàlisi, és provisional i que les xifres es coneixeran amb el temps.





"No és una tònica general, no és una desbandada, no vull anticipar-me a un escenari que tant de bo no es doni, per a nosaltres és vital mantenir la plantilla judicial que està consolidada tot i que tenim mobilitat de jutges joves" ha explicat el president del TSJC.





"Per a nosaltres seria problemàtic que marxessin magistrats que ja són aquí de manera permanent", ha agregat.