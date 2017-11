Interior no aixeca el veto a les pistoles Taser

Mossos d'Esquadra començaran a usar-la al gener.





Interior manté manté el veto de l'ús de la pistola Taser, no permetent el seu ús a agents de la Policia Nacional ni de la Guàrdia Civil.





En canvi, els Mossos d'Esquadra han anunciat que començaran a fer servir el proper mes de gener la pistola elèctrica Taser, un element de defensa reivindicat per sindicats policials a tot Espanya.





Fonts d'Interior han informat que el Departament manté en estudi l'ús de la Taser, tot i que els tècnics i experts en seguretat es decanten majoritàriament per no fer extensiu aquest element de defensa entre els agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.





La cautela d'Interior contrasta amb l'anunci realitzat pels Mossos d'Esquadra en un moment en el qual el Govern de la Generalitat es manté intervingut en aplicació de l'article 155 de la Constitució.





Fonts de la policia catalana van confirmar que ultimen els tràmits per començar a utilitzar les pistoles elèctriques i que preveuen que la primera regió policial que les implementi sigui Girona.





Els sindicats policials són partidaris de l'ús de la pistola elèctrica per als agents més exposats a perill. Així ho van reclamar el passat 25 de juliol, quan membres de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) de la Policia Nacional a la frontera de Melilla van reduir a un individu que els amenaçava amb un ganivet. Amb aquesta finalitat, li van llançar al cap una barrera de plàstic per senyalitzar el trànsit.





La imatge es va fer viral després que la publiqués en xarxes socials Ministeri de l'Interio r. El titular de la cartera, Juan Ignacio Zoido, es va comprometre a estudiar qualsevol millora en la dotació de mitjans en un moment en què es manté el nivell 4 d'alerta antiterrorista davant l'amenaça gihadista.





En aquells dies, Zoido va dir que, com és habitual, serien els tècnics del Ministeri dels que valorarien si és convenient atendre la demanda per generalitzar l'ús de les pistoles Taser. "Hem de guardar sempre la proporcionalitat", ha indicat.





Els tècnics d'Interior són reticents a utilitzar el dispositiu elèctric per la seva perillositat, ja que un mal ús puc comportar greus danys físics i fins i tot la mort de la persona reduïda per una descàrrega.

Els seus partidaris asseguren que la Taser no és letal i que, a més, constitueix una alternativa a l'ocupació de l'arma de foc reglamentària.





DISPOSITIU DE GRAVACIÓ





Segons van explicar fonts dels Mossos d'Esquadra, les pistoles s'hauran de fer servir sempre al costat d'un dispositiu de gravació personal i un desfibril·lador automàtic.





Així, els agents portaran càmeres al pit per tenir gravada la seva actuació.





La Conselleria d'Interior, intervinguda pel Govern de Mariano Rajoy com la resta de la Generalitat en aplicació de l'article 155 de la Constitució, va formalitzar el contracte de compra el 29 de juny de 134 pistoles Taser.





La previsió dels Mossos és que es posin en servei 120 Taser de les 134 adquirides, i la resta quedin per a les unitats de formació.









GREUGE COMPARATIU





Des de les organitzacions representatives de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que han llançat una campanya per aconseguir l'equiparació salarial amb policies autonòmiques, es veu en l'ús de la defensa elèctrica altre "greuge comparatiu", en aquest cas pel que fa a material dotacional, ja que no entenen que uns cossos sí puguin utilitzar la Taser i altres no.





L'Ertzaintza disposa de la Taser des del passat mes de març, tot i que la Conselleria de Seguretat del Govern Basc determina que només es poden utilitzar en "situacions excepcionals i de risc greu".





Després de la formació específica, es va regular que la pistola s'emprés per les patrulles d'intervenció ràpida de la Brigada Mòbil, uns grups que actuen en casos de "situacions de risc elevat i greu per a la seguretat de les persones o béns".