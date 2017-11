PSOE, PP i independentistes titllen d'oportunista a Rivera en el debat sobre l'adoctrinament a Catalunya

Acusen Ciutadans de cercar rèdit polític per al 21D.





El PP, el PSOE, Units Podem i els partits independentistes han coincidit a qualificar d ' "oportunista" a Ciutadans per portar a debat al Ple del Congrés una proposició de llei en què demana crear una agència independent d'inspecció educativa amb l'objectiu d'evitar l'adoctrinament a les aules.





RÈDIT POLÍTIC PER AL 21D





En el debat de la presa en consideració d'aquesta proposta de llei defensada per Albert Rivera, aquests grups han acusat la formació taronja d'intentar aconseguir rèdit polític amb vista a les pròximes eleccions catalanes del 21 de desembre.





El president de Ciutadans, durant la seva intervenció en el Ple, ha demanat reiteradament el suport dels partits recordant que votar a favor d'aquesta llei significa "vigilar el compliment de la Constitució i d'una llei orgànica, que defensen els drets fonamentals dels espanyols ".





Rivera ha recriminat que en els últims 37 anys els diferents governs no hagin cedit als desitjos dels seus socis a l'Executiu, "majoritàriament partits nacionalistes, que no han volgut" desenvolupar la normativa en aquest sentit, perquè "volen convertir l'educació en un lloc per treballar en la liquidació d'Espanya ".

En concret, ha incidit en els pactes del PSOE amb ERC a Catalunya i, fins i tot ha acusat els socialistes d'utilitzar el discurs dels republicans.





"Els demano una reflexió sobre seguir fent-li el joc als nacionalismes i que defensin la Constitució sense complexos", ha insistit el president de Ciutadans.





"Això s'estudia en els llibres" ha denunciat Rivera, per després retreure als partits que no recolzen la seva proposta que estiguin negant l'adoctrinament a les aules.





La portaveu del PP, Ana Isabel Alós, sí que ha reconegut que a Catalunya hi ha hagut "falta de lleialtat" per part de la Generalitat a l'hora de desenvolupar les competències educatives, però ha recordat a Ciutadans que la majoria de les comunitats autònomes han complert amb la confiança concedida per l'Estat en aquesta matèria i així, ha apuntat la diputada, ho registra l'Alta Inspecció Educativa que es dedica al control del sistema.





REFORÇAR LES FUNCIONS DE L'ALTA INSPECCIÓ





Segons el parer dels populars, no és necessària una nova agència sinó reforçar les funcions de l'Alta Inspecció, tal com plantegen en una iniciativa que també es debat aquest dimarts.





Alós ha assenyalat que la intenció del seu partit és votar favorablement a la llei de Ciutadans, però només "amb l'esperança que en la seva tramitació s'arribi a un acord dins el Pacte educatiu Ciutadans assumeixin el resultat del mateix per incorporar-" al text.





Tot i això, ha assenyalat que la iniciativa taronja és "oportunista" i una "sobreactuació deliberada i interessada per buscar rèdit electoral".





També la portaveu del PSOE en matèria d'Educació, Llum Martinez Seijo, ha qualificat aquesta llei d ' "oportunista", encara que també de "subjectiva, sensacionalista i perjudicial".





Per a la socialista, aquest text té com a objectiu aconseguir "un grapat de vots" i ha acusat Ciutadans de desconèixer el sistema educatiu espanyol i com funciona.





Martínez Seijo ha assenyalat que les acusacions d'adoctrinament de Ciutadans són "una manipulació de l'educació d'aquest país" en què "es posa en dubte la professionalitat dels docents".





Segons la seva opinió, aquesta iniciativa "no té fonament" i li ha retret que posi en perill el sistema espanyol "només per la sospita del que ha passat en una comunitat autònoma".





També des Units Podem, ha acusat Rivera de "criminalitzar" a les e scuelas catalanes i d ' "inventar mentides sobre adoctrinament" i crear "falses notícies" sobre aquest tema per argumentar aquesta iniciativa.





Així, el diputat d'En Comú, Joan Mena, ha acusat Rivera de no portar cap proposta relacionada amb altres problemes de l'educació espanyola i l'ha animat a visitar una escola pública per a veure "la realitat dels centres".





Durant la seva intervenció, el representant morat ha llegit un extracte d'un llibre de 3r d'ESO en el qual s'explica que "segons estudis científics l'homosexualitat i l'heterosexualitat no són equiparables", que "Machado es va anar d'Espanya" o que "Lorca es va morir ".





"D'això no diu ni piu, no li interessa, ve a fer campanya electoral", ha apuntat.





Per Mena l'única intenció dels taronges amb aquesta llei és "recentralitzar" l'Educació amb un model que, segons ha apuntat, costarà tres milions d'euros a l'any, una xifra que serviria "per pagar beques menjador, d'accés a la universitat, programes d'inclusió educativa o llibres de text ".





PROPAGANDA ELECTORAL





L'acusació de voler centralitzar les competències també s'ha repetit en boca dels partits nacionalistes, així com que fa servir aquesta matèria com a propaganda electoral.





Des PDeCAT, Sergi Miquel ha recordat al líder de Ciutadans que critica un sistema educatiu català del que ell mateix és fill i que l'ha portat a presentar propostes com aquestes al Congrés.





De la mateixa manera, ERC, per boca de Joan Olòriz, li ha recordat que "voler legislar des del rancor, és dolent en general, però en Educació és catastròfic".





Rivera va mostrar durant la seva intervenció una fotografia d'un col·legi de Catalunya en el qual es podia veure una estelada.





Per la seva banda, el diputat del PNB Joseba Andoni Agirretxea ha acusat Ciutadans de voler "només el control" de l'Educació i li ha recordat que no hi ha queixes sobre les competències dutes a terme al País Basc. "Nosaltres sabem el que és vetllar", ha indicat abans d'acusar-lo de fer servir "el que ha passat a Catalunya per vendre que a les aules s'inculquen determinades idees" i utilitzar-lo per "la seva campanya electoral".





Finalment, des Fòrum Astúries s'han mostrat contraris a crear una agència i ha advocat per centrar-se en la supervisió del sistema a les autonomies; mentre que per part d'Unió del Poble Navarrès (UPN) s'ha demanat un acord i diàleg per determinar quin mètode seria el millor.