El Parlament Europeu insta el BCE a incloure a les pimes en el seu programa de compra de bons

Jonàs Fernández (PSOE) ha estat el ponent de l'informe.





La comissió d'Afers Econòmics i Monetaris ha aprovat un informe l'activitat del Banc Central Europeu (BCE) en 2016 en el qual insta la institució que presideix Mario Draghi a facilitar la inclusió de petites i mitjanes empreses en el seu programa de compra de bons.





El ponent de l'informe, que ha estat aprovat amb 40 vots a favor i 7 en contra, és l'eurodiputat del PSOE Jonàs Fernández, que ha destacat que es tracta d'un document "progressista, equilibrat i profundament europeista".





En un comunicat, l'eurodiputat socialista ha celebrat el suport de la comissió europarlamentària al seu informe i ha destacat que en aquest es demana al BCE que "faciliti la inclusió de les pimes en el programa de compra de bons per part del BCE".





El text aprovat pels eurodiputats valora el paper jugat per la política monetària del BCE durant el període 2012-2016 en la recuperació econòmica i en la creació d'ocupació, així com per evitar la deflació, mantenir unes condicions favorables de finançament per a companyies i llars i preservar l'estabilitat financera de l'eurozona.





POLÍTICA MONETÀRIA





No obstant això, l'informe assenyala que la política monetària no és suficient per "sostenir" la recuperació econòmica ni per resoldre els problemes estructurals de l'economia europea mentre no s'acompanyi amb mesures per enfortir la competència als Estats membres i de polítiques fiscals "sòlides ".





Fernández ha subratllat en qualsevol cas que el document sol·licita al BCE que "jugui un paper constructiu en la normalització i estabilització de l'economia grega" i reclama a la institució que "tingui en compte en els seus objectius estratègics l'Acord del Clima de París".





D'altra banda, l'eurodiputat socialista ha destacat que és la primera vegada que aquest informe anual recolza que els beneficis de l'activitat del Banc Central Europeu passin a ser un recurs propi de la Unió Europea i que cridi a establir un actiu lliure de risc a nivell europeu.