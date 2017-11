Juristes adverteixen de la febre de la remunicipalització per motius ideològics

A la presentació del llibre a la Cambra de Comerç de Santiago.





L'exministre de Justícia Francisco Caamaño, l'expresident del Tribunal Suprem Pascual Sala i el catedràtic de Dret administratiu Gonzalo Quintero Olivares adverteixen de la "febre" de remunicipalització per motius ideològics. Així ho han posat de manifest durant la presentació del llibre 'Serveis públics i ideologia. L'interès general en joc '.





Els autors han defensat que per modificar els contractes de les concessions de serveis públics no és suficient apel·lar a l'interès general, sinó que ha d'haver causes justificades, segons recull la normativa europea.





Per Gonzalo Quintero, catedràtic de Dret penal, "si l'Administració decideix recuperar la gestió d'un servei cedit, l'Administració ha també respondre tant en via contenciosa administrativa com en via penal per com recupera el servei objecte de concessió".





Davant la voluntat d'alguns ajuntaments de "remunicipalitzar" serveis públics, Francisco Caamaño, exministre de Justícia, ha descartat que la gestió directa sigui sempre, per definició, la millor opció.





REPLEGAMENT DEL PRIVAT





"Estem davant d'un replegament del que és privat que alguns preconitzen com a millor defensa de l'interès general. No obstant això, això no té per què ser així. Creiem que la col·laboració publicoprivada segueix sent la recepta fonamental en democràcies avançades per mantenir un nivell de garantia dels serveis públics. No sembla raonable que ideològicament s'intenti demonitzar la col·laboració públic-privada com una mena d'enemic del poble ".





Caamaño ha parlat dels avantatges d'aquest model de gestió, destacant per exemple que "quan un poder públic no té prou recursos per abordar un servei públic pot obrir-se a la col·laboració privada, comptant així amb finançament i capacitats que no té en el moment de prendre la decisió ".'





En aquesta mateixa línia s'ha expressat l'expresident del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, que afegeix que "la normativa europea no posa èmfasi en qui presta el servei -si l'administració o un operador privat-, sinó en què es gestioni amb eficàcia i excel·lència. Correlativament estan els deures de garantia, vigilància i inspecció que tenen les administracions públiques, que són les titulars del servei ".





Sala ha afegit que "si l'Administració pública hagués de prestar directament tots els serveis públics, trobaria dificultats pressupostàries i seria el ciutadà qui pagaria les conseqüències d'una prestació inadequada".





El llibre 'Serveis públics i ideologia. L'interès general en joc ', editat per Profit Editorial, ofereix les claus per entendre les regles de col·laboració publicoprivada en l'àmbit espanyol, tenint en compte la regulació i jurisprudència europea, que comporta importants conseqüències i implicacions jurídiques.





L'obra reflexiona també sobre les formes de gestió dels serveis públics i activitats d'interès general, partint de la idea que és possible satisfer l'interès públic tant per part dels organismes públics com per les empreses privades.