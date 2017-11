Santamaría titlla els partits independentistes dels "més anticatalanistes"

Santamaría sosté que "han fet més mal que ningú".





La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat que els partits independentistes són els "grans anticatalanistes" perquè "han fet més mal que ningú" a aquesta comunitat autònoma com, segons ha dit, ha quedat de manifest amb l'eliminació de Barcelona com a seu per a l'Agència Europea del Medicament.





Al seu entendre, cal explicar "les veritats del barquer" perquè "aquí hi ha la fractura i la factura" que estan deixant als catalans.





Així ha respost al senador de Ciutadans, Francesc Xavier Alegre, que ha lamentat el "dur revés" que ha patit Barcelona en no ser triada per "la inseguretat jurídica" que estan percebent els països europeus pel procés independentista.





Segons ha admès, si l'Agència del Medicament va sortir de Londres pel 'Brexit' no anava ara a "sortir de Guatemala per anar-se'n a Guatepeor".





BARCELONA ELIMINADA





La vicepresidenta del Govern ha assegurat que aquest dilluns va ser "un dia molt trist" perquè Barcelona hauria estat "una gran seu" per a l'Agència Europea del Medicament, ja que era una "excel·lent candidatura".





Dit això, ha subratllat que les raons que no ho siguin es deu al fet que ha tingut en contra el vot dels independentistes.





EXPRESIDENT FUGAT





"Com podem defensar des de les institucions de l'Estat una candidatura quan l'exconseller de Sanitat està fugat de la Justícia i quan l'expresident Puigdemont es dedica a Brussel·les a convocar actes contra la Unió Europea", ha emfatitzat Santamaría.





En aquest sentit, ha subratllat que han estat ells "els veritables causants d'un dany immens que s'ha fet a Catalunya".





"Fet i fet, s'ha demostrat que els partits independentistes són ara per ara els partits més anticatalans. Han fet mal més que ningú a Catalunya en nom de la pròpia Catalunya", ha subratllat Santamaría.