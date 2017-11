Retall de 50.000 places en Educació i Sanitat, previstes en l'acord per millorar l'ocupació pública

Unes 25.000 en educació i altres 25.000 en Sanitat.





Les comunitats autònomes han retallat més de 50.000 places de les previstes en l'acord per estabilitzar ocupació interina, signat el passat mes de març, segons les dades recollides per la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF).





Així, 25.000 de les places en Educació i les altres 25.000 en Sanitat.





La secretària d'Estat de Funció Pública, Elena Collado, s'ha reunit aquest dimarts amb les organitzacions sindicals de l'àrea pública (CCOO, UGT i CSIF) per avaluar el grau de compliment de l'acord per a la millora de l'ocupació pública, subscrit al març per estabilitzar a 250.000 interins i reduir la taxa de temporalitat fins al 8% en tres anys.





Segons les dades de CSIF, a hores d'ara, es quedarien fora de l'estabilització 25.000 interins en Sanitat i altres 25.000 en Educació, el que suma un total de 50.000 places.





L'acord de març contemplava l'estabilització d'unes 250.000 places d'interins en tres anys, de les quals 237.070 corresponen als àmbits de sanitat (129.700), docència (98.807) i Administració de Justícia (8.564).





En el cas d'Educació, CSIF creu que el problema podria solucionar-se pel que fa algunes comunitats autònomes, com Madrid, facin el pas definitiu de realitzar la convocatòria.





AUGMENTAR EL NOMBRE DE PLACES





Per aquest motiu, els sindicats de Funció Pública i el Ministeri d'Hisenda treballaran de manera conjunta sobre un document amb criteris que faciliti el procés d'estabilització de places en el conjunt de les comunitats autònomes i permeti augmentar el nombre de places.





CSIF espera a que les autonomies demostrin "voluntat política" per adoptar les recomanacions del document que prepararan Govern i sindicats, perquè no hi hagi interpretacions restrictives de la norma en les ofertes d'ocupació pública.





El sindicat ha manifestat de manera reiterada les últimes dates la seva preocupació per la disparitat de criteris entre les comunitats autònomes per determinar el nombre de places i pel retard que s'està produint en la convocatòria de les ofertes d'ocupació pública.





Els sindicats han demanat a Hisenda que s'incorporin a l'acord els col·lectius d'interins d'ajuntaments i comunitats autònomes que no van entrar en el primer, així com que es convoqui un concurs de trasllats en sectors com els de Sanitat i Justícia.