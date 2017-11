Tous expulsa de la seva fundació a Pilar Rahola i a l'esposa d'Artur Mas

Per evitar el boicot als seus productes.





La vicepresidenta de Tous, Rosa Tous, ha enviat una carta a Sor Lucía Caram, impulsora de la Fundació Rosa Oriol, sol·licitant la renovació del seu patronat per fer-ho "apolític i transversal", segons ha informat la companyia en un comunicat.





La companyia catalana de joieria ha decidit rellevar de la seva fundació a dos dels seus patrones: Elena Rakosnik, vicepresidenta, i Pilar Rahola, vocal, després de rebre crides al boicot a través de xarxes socials, segons publica 'El Confidencial'.





"Com a presidenta de la Fundació, he de protegir la seva reputació i evitar que es ressenti per motius ideològics i polítics", ha manifestat Rosa Tous a la carta.





Una missiva en què destaca que la missió de la Fundació és ajudar a aquells que ho necessiten i defensa que no es pot veure perjudicada a causa del context polític actual.





"Em sento profundament orgullosa de ser espanyola i catalana, com he afirmat públicament, i per coherència no puc permetre que membres del patronat siguin qüestionats pel seu posicionament polític o de confrontació", afegeix.





L'entitat té previst una reunió del patronat el proper 20 de desembre, en què la seva presidenta vol tractar com a principal ordre del dia el relleu de "alguns dels seus membres, donat el seu posicionament polític".





"Agraïm la seva col·laboració durant aquests anys, però el context actual ens obliga a comptar amb un patronat apolític i transversal", argumenta Tous.





ARRAN DE L'BOICOT





A l'abril de 2009, Sor Lucía Caram va impulsar la creació d'una Fundació i del seu patronat, sol·licitant la cessió del nom de Rosa Oriol, actual presidenta d'honor de l'entitat, en agraïment a la seva contribució, i va nomenar a la seva filla, Rosa Tous , presidenta del patronat.





Caram va aconseguir involucrar més de 200 voluntaris ia les principals famílies de Manresa, entre les que es troba Rosa Oriol.





La companyia ha afirmat que, arran del procés sobiranista a Catalunya, moltes companyies d'origen català han patit boicot per ser considerades afins a la causa independentista, i ha assegurat que la marca ha rebut la inquietud de les directores de les seves botigues que eren consultades pels clients en relació a aquest assumpte.





La família va decidir posicionar-se a través d'un comunicat intern que afirmava: "Som internacionals de vocació i espanyols i catalans de cor".





No obstant això, les xarxes socials han tornat a qüestionar el posicionament de la marca a causa de la seva vinculació a la Fundació a causa del perfil d'alguns dels membres del seu Patronat.