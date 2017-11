Els enregistraments del cas 'Lezo' i la Llei de Memòria Històrica, en la sessió de control al Govern

Catalá serà el ministre que respondrà a les dues qüestions.





Podem demanarà comptes aquest dimecres al ministre de Justícia, Rafael Catalá, en el Ple del Congrés sobre les gravacions del 'cas Lezo'.





En aquestes s'escolta una conversa entre l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González i l'exministre Eduardo Zaplana, sobre les suposades pressions que va poder haver exercit per col·locar com fiscal en cap de l'Audiència Nacional Jesús Alonso.





En concret, la portaveu del partit Irene Montero, ha dirigit una pregunta al titular de Justícia perquè la respongui en la sessió de control a l'Executiu de la Cambra Baixa.





"Quina opinió li mereix que l'exministre del seu partit Eduardo Zaplana li digués a Ignacio González: 'Em va dir Aznar que parlis amb Catalá' per assegurar el lloc de fiscal en cap de l'Audiència Nacional?", Diu textualment la pregunta registrada per Montero .





LLEI DE MEMÒRIA HISTÒRICA





Per la seva banda, el PSOE ha d'examinar aquest dimecres al ministre de Justícia, Rafael Catalá, en la sessió de control al Govern al Congrés sobre el grau de compliment de la Llei de Memòria Històrica des de l'arribada del PP al Govern el 2012.

En concret, serà el diputat basc Odón Elorza qui demanarà al titular de Justícia que faci balanç de l'aplicació en els últims cinc anys de la llei aprovada el 2007 durant el primer mandat de José Luis Rodríguez Zapatero com a cap de l'Executiu.





Els socialistes han decidit portar aquest assumpte a la sessió de control al Govern tres dies després d'haver-se complert el 42 aniversari de la mort del dictador, Francisco Franco, que va tenir lloc el 20 de novembre de de 1975.





A més, el PSOE té previst registrar en els propers dies una proposició per ampliar la Llei de Memòria en la qual plantegen declarar nul·les les resolucions judicials i administratives dictades per motius polítics durant el franquisme.





ANUL·LAR DISTINCIONS





La proposta també contempla mesures per als particulars als quals se'ls van confiscar béns mobles i immobles, fins ara només s'ha restituït el patrimoni confiscat a partits i sindicats.





Igualment, volen declarar nul·les les distincions i medalles concedides pel règim als seus partidaris, així com els nomenaments de fills predilectes o les medalles de ciutats i províncies amb què es va reconèixer la seva adhesió al franquisme.





ENTERRAMENT DIGNE





L'assumpció per part del Govern de l'obligació de col·laborar amb la resta d'administracions i associacions en les actuacions necessàries per localitzar i exhumar fosses comunes i donar un enterrament digne als seus ocupants i la creació urgent de Bancs d'ADN per agilitzar aquesta tasca també estan en la llei socialista.





D'aprovar-, la norma garantiria dotació pressupostària anual per aquests assumptes, així com noves declaracions de reparació a les víctimes del franquisme i la reobertura de l'Oficina d'Ajuda a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura.