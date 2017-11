Fainé advoca per un canvi de terç en la política econòmica perquè el creixement sigui inclusiu

Fainé advoca per millorar el sistema educatiu.





El president de CEDE i de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, ha apostat per "un canvi de terç" en política econòmica perquè "moure el front d'actuació" de la macroeconomia a la microeconomia. "El propòsit és ambiciós: que el creixement no només sigui sostenible sinó també inclusiu", ha precisat.





Fainé s'ha pronunciat així en l'acte de cloenda del XVI Congrés de Directius CEDE, que s'ha celebrat aquest dimarts a l'Auditori de la Diputació d'Alacant (ADDA).





El president de CEDE ha assenyalat que el món s'enfronta a una "revolució disruptiva, intensa i ràpida", en matèria tecnològica, "amb uns ritmes de propagació molt superiors a tots els canvis anteriors que ha conegut la Humanitat".





No obstant això, ha sostingut que el creixement "no arriba per igual a tots els territoris ni a totes les persones".





QUALITAT DEL SISTEMA EDUCATIU





Així, ha advertit que la desigualtat és "un fenomen les causes són complexes i les seves conseqüències indesitjables, especialment l'existència de bosses de pobresa inacceptables".





Per això, ha insistit que és el moment que "el protagonisme" recaigui en àmbits "com la bona qualitat del sistema educatiu; el correcte funcionament del mercat laboral, la regulació adequada de la competència entre les empreses i el disseny encertat del sistema tributari ".





Cada un d'aquests ingredients, ha postil·lat, és "molt útil per aconseguir un model de desenvolupament sostingut, eficient i equitatiu". I ha afegit que hi ha un altre l'aportació és "crucial", l'emprenedoria entès com el foment dels emprenedors.





Un impuls que per Fainé ha de ser "compartit" pels poders públics i els agents socials: "Però nosaltres, els directius, també podem fer molt".





En aquesta línia, ha parlat d ' "impulsar l'esperit emprenedor en el si de les nostres pròpies empreses". "Perquè també és emprenedor qui, des del seu lloc en una empresa ja existent, mostra dots com a innovador i transformador", ha agregat.





LLOCS DIRECTIUS





"Per tant, els que ja ocupem llocs directius a les empreses, hem de obrir-los el camí i acompanyar-los en el camí", ha afegit. I ha afirmat: "prefereixo un exèrcit de lleons que un exèrcit de bens".





POTENCIAL EMPREDEDOR





"En síntesi, les empreses disposen de tres poderoses palanques per extreure tot el potencial emprenedor dels seus empleats: l'estructura organitzativa, que ha de posar facilitats perquè cadascú realitzi l'acció apropiada en cada moment, els valors que han d'il·luminar cada pas de la tríada: pensa, decideix i actua amb coherència, i el lideratge que ha de proporcionar el rumb a seguir individual i col·lectivament ".





Finalment, ha asseverat que els directius han de "donar el do de pit" per "demostrar a la societat, amb projectes i amb fets, que les solucions als grans problemes socials existeixen".





"Tan sols cal que les descobrim i que els donem vida, per seguir oferint a tots els nostres conciutadans: la il·lusió d'un treball, la possibilitat de sentir-se útils, i l'energia per a poder forjar amb el seu esforç diari: una vida amb sentit, una família, i molt probablement, una societat més justa ", ha tancat.