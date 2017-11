Continua la precarietat econòmica als Serveis Socials de la provincia de Barcelona

També es troba amb responsabilitats que no poden resoldre.





Un dictamen elaborat pel Col·legi Oficial de Treball Social de Cataluny a ha advertit que els serveis socials bàsics (SSB) a la província de Barcelona es troben amb nous encàrrecs sense els recursos necessaris i que la crisi ha propiciat que el model es s'hagi consolidat en un "calaix desastre".





L'estudi, encarregat per la Diputació de Barcelona, assenyala que els SSB es troben que, a més de complir les funcions que els atorga la Llei de Serveis Socials, es troben aquests encàrrecs, en alguns casos derivats de normes de caràcter social i en altres per la tendència d'altres sistemes, com salut, educació i habitatge, a dipositar en ells "la responsabilitat de resoldre qüestions que ells no poden atendre".





El dictamen assenyala que gran part de les prestacions econòmiques que es gestionen des dels SSB "són per conceptes que no queden recollits en les seves competències", el que se suma a una manca de planificació coordinada entre els diferents sistemes que dificulta una atenció integrada.





CALAIX DESASTRE





El Col·legi considera que la crisi ha propiciat que es consolidi el model dels SSB com un calaix de sastre, subsidiari de la resta de sistemes i que el "augment exponencial de persones ateses" ha sobrecarregat el sistema.





Ha assenyalat que malgrat l'increment de recursos per part d'alguns ajuntaments per suplir les retallades estatals i autonòmics, "es troben més col·lapsats que mai", i ha afirmat que la saturació genera esgotament i riscos per a la salut dels professionals.





FALTA D'IGUALTAT A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS





El dictamen també alerta del risc d'instrumentalització política pel fet que la cartera de serveis socials és poc concreta en molts aspectes i "deixa massa a la interpretació de voluntats polítiques o lectures tècniques".





Les respostes dels SSB municipals són heterogènies i depenen de variables com "l'estat de les finances de cada consistori, la sensibilitat i l'orientació política de cada govern", sosté l'informe, el que fa que serveis i prestacions bàsics no es facin en termes d'igualtat.





Els autors de l'estudi han remarcat que es dipositen en els SSB unes expectatives irreals que no encaixen amb el que puguin oferir, i han sostingut que la població té una idea "parcial i reduccionista" d'aquests serveis.





L'informe subratlla que en ocasions es dirigeixen als serveis socials amb una situació ja molt deteriorada, el que els converteix en "contenidors d'una gran desesperança i un gran patiment de les famílies".





ENFOCAMENT COMUNITARI





Davant d'aquesta situació, els treballadors socials reclamen recuperar el caràcter preventiu i l'enfocament comunitari dels SSB que preveu la llei, i un canvi de paradigma que permeti centrar-los en les persones i en el desenvolupament de les xarxes relacionals i de suport.





El dictamen aposta per noves aliances amb altres serveis, amb el tercer sector i amb els moviments socials, que constitueixen una xarxa complementària que pot suposar "millores en termes de proximitat, agilitat, rapidesa" si treballen en coordinació amb els SSB.