El Madrid goleja a l'Apoel i es classifica per a vuitens

Cristiano i Benzema van marcar sengles doblets





El Reial Madrid ha aconseguit una victòria molt necessitada, tant a nivell emocional com per aconseguir la classificació a vuitens de final de la Champions, després de golejar l'Apoel a Xipre per 0-6.

Cristiano Ronaldo i Benzema van marcar sengles doblets que també els vénen molt bé, ja que la BBC porta una arrencada de temporada per oblidar amb només 4 gols fins ara.





Els altres dos gols els van marcar Luka Modric i Nacho Fernández, aquest a la sortida d'un córner. El partit no va tenir gaire història, ja que la diferència de qualitat va ser aclaparadora i el control del Madrid va ser total.





En l'altre partit del grup, el Borussia Dortmund va perdre davant el Tottenham, que s'ha classificat com a primer de grup. El Madrid ho ha fet com a segon, amb 10 punts fins al moment, mentre que els anglesos tenen 13.