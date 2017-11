L'entrenador del Sevilla té un tumor a la pròstata

Celebració dels jugadors del Sevilla





S'ha conegut que l'entrenador del Sevilla, Eduardo Berizzo, té càncer de pròstata. Una notícia tan amarga com aquesta es va escampar després de l'empat a 3 que va aconseguir l'equip sevillà a casa davant el Liverpool.





L'entrenador argentí serà intervingut i tractat com escau, amb la gran sort que, segons sembla, el tumor ha estat agafat a temps. No hi ha massa detalls de moment, ja que "és un tema personal i complicat" tal com ha dit el president del club, José Castro.





Pel que fa al partit, el Sevilla es va comportar al Dr. Jekyll i Mr. Hyde, doncs a la mitja part el Liverpool anava guanyant 0-3, fet que va fer que alguns aficionats marxessin de l'estadi.





No obstant això, en la segona meitat, i sabedors de la malaltia del 'Toto' Berizzo, els jugadors van tirar de casta i punt d'honor per, a poc a poc, anar remuntant el partit.





Dos gols de Firmino i un de Mané semblaven ser suficients per derrotar un Sevilla aparentment enfonsat però, a la represa, Ben Yedder es zelà de Firmino i va signar el seu doblet personal, arrodonit per Pizarro en el minut 90.





L'empat és un flac favor per a tots dos, ja que ara mateix ele Liverpool és primer amb 9 punts i el Sevilla és segon amb 8, a falta d'una sola jornada per al final de la fase de grups.





A més, l'Spartak de Moscou no ha dit l'última paraula, ja que està tercer amb 6 punts. És un dels grups més ajustats de la Champions.