La subversió de la despesa pública

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro









Deia Herder Camara, que si no hi ha justícia no hi ha pau, cita que cal recordar al ministre d'Hisenda que no entén que la transparència en la despesa pública ha de ser un compromís de totes les administracions públiques, per complir amb la regla de la despesa.





No obstant això, Montoro està interpretant a la seva manera els conceptes i menysprea les recomanacions de l'AIReF com a organisme independent per al control. L'últim informe de l'organisme ho diu ben clar i, no obstant això, el ministre ho interpreta a la manera antiga, un tracte benèvol per als amics i una regla dura de mesurar per a la resta, el que ha desencadenat una guerra inoportuna per a la vida municipal, acuentade els objectius del dèficit i el seu compliment.





Els objectius de dèficit han provocat en la vida municipal un autèntic terratrèmol per l'arbitrarietat amb què la norma s'aplica i interpreta, a més de la seva retrograda concepció per al control del dèficit públic, com l'ha qualificada Economistes Front la Crisi (EFC) a el seu comunicat.





Una cosa és defensar l'estabilitat pressupostària i considerar que els dèficits i deutes s'han de mantenir en els marges sostenibles que assegurin un finançament adequat de les Administracions Públiques, i una altra molt diferent, és imposar com afirma EFC, una cotilla injustificada, absurda, contrària a criteris de racionalitat econòmica i de polítiques de desenvolupament que resumeixo breument perquè s'entenguin les seves conseqüències.





S'oblida i en aquests moments és greu, que la política fiscal no ha de resumir-se a una visió limitada d'estabilitat pressupostària, sinó que s'ha de coordinar amb instruments de gestió de la demanda agregada, i que amb la flexibilitat, precisa avançar en una convergència econòmica i social entre les regions. Alguna cosa no s'ha fet bé, quan hem arribat tan lluny en els enfrontaments que estem vivint desgraciadament.





Ens ha fallat saber integrar, cosa que ens recomanen tots els estudis per garantir el futur dels països. Perquè desajustar la despesa social i els serveis públics prolongadament, a més de dificultar la convivència, és un greu impediment per a la necessària política d'innovació i canvi de model, amb un retard en el desenvolupament tecnològic, la investigació i la formació de capital humà. Altres països estan sortint de la crisi amb menys cost social i menys ortodòxia neoliberal.





Hem oblidat que certs automatismes de control pressupostari, obren la porta falsa per a la pràctica de la baixada d'impostos en l'errònia teoria que els diners estan millor a la butxaca del ciutadà. És la negació de l'Estat social, per reduir-lo a un Estat de mínims.





L'última trampa de la regla de la despesa consisteix en establir que "la variació de la despesa computable de l'Administració central, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB de mig termini de l'economia espanyola". Són tres esferes diferents que no han d'agregar en una sola, perquè una d'elles (per exemple, l'Administració Central) oculti seus incompliments de la disciplina pressupostària amb els esforços i compliments de les altres. L'evolució de la despesa ha estat molt més contingut en les comunitats autònomes i en les corporacions locals que en la pròpia Administració Central. El que bloqueja la possibilitat d'augmentar la despesa en la pràctica, agreujant amb molt la bretxa en el nivell de despesa social de la UE.





Ens situa aquesta norma en el pitjor escenari, la discrecionalitat, l'opacitat de les decisions, i la propagació de la por i fins i tot les amenaces d'intervenció, cosa que està començant a passar amb algun Ajuntament que es separa de la Llei Orgànica 2/2012 de estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). Aquesta visió és la que anima a demanar l'anul·lació de la norma de 2012, que es va imposar en moments polítics diferents i en situacions crítiques.





I manifest això, després d'escoltar molts ciutadans que estan treballant per una millora en les seves administracions municipals, prioritzant la seva despesa pública, participant amb els seus ajuntaments en la millora de la seva ciutat, i somiar junts que un Govern Obert és possible.





Si el ministre no canvia, si no és més transparent, si no escolta la seva ciutadania que li està dient que s'ha passat tres pobles, si no veu que la bretxa social augmenta, és quan haurem de pensar que el temps de Montoro ha acabat. La ciutadania no es mereix, després d'aguantar els efectes de la crisi, tenir com a responsable de la seva Hisenda pública, a qui li nega el futur.