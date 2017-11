Rajoy assegura que respectarà el 21D i exigeix a ERC que també respecti la llei

Rajoy afirma que han tingut una paciència infinita amb el Govern de Puigdemont.









El president del Govern central, Mariano Rajoy, ha afirmat aquest dimecres que "per descomptat" que el seu Executiu respectarà els resultats de les eleccions autonòmiques a Catalunya que ell mateix ha convocat, però també ha recordat a ERC que, "en el supòsit" que els independentistes guanyin aquests comicis, han de "respectar" la legislació, "els drets de les minories" i "no perjudicar l'economia" catalana. "I punt, i ens quedem tots tranquils", ha emfatitzat.





D'aquesta forma ha respost al portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que ha recriminat Rajoy en la sessió de control a l'Executiu que convoqués des del seu despatx unes eleccions "il·legítimes" perquè, segons ha dit, solament pot fer-ho el president de la Generalitat. En qualsevol cas, ha indicat que es presentaran a aquesta cita amb les urnes i "segurament" les guanyaran.





Dit això, Rufián ha preguntat al cap de l'Executiu si en cas que guanyin els independentistes respectaran el resultat o li veuran de nou aplicant l'article 155 de la Constitució.





"Senyor Rajoy, el proper 21 de desembre, es comportaran com a carcellers o com demòcrates?", li ha interpel·lat.









En la seva resposta, Rajoy ha afirmat rotund que "per descomptat" respectaran els resultats d'uns comicis que ha convocat ell mateix amb l'autorització del Senat, al mateix temps que ha posat en relleu la contracció d'ERC per dir que són "il·legítimes" i després anunciar que es presentaran.





Segons el president del Govern central, si els independentistes guanyen aquests comicis, en el "supòsit" que ho facin, solament han de "governar", "respectar la legislació en vigor i els drets de les minories", i "no perjudicar l'economia" dels ciutadans de Catalunya.





ENTREVISTA





Mariano Rajoy, ha negat que negociés amb el Govern encapçalat per Carles Puigdemont per evitar aplicar finalment el article 155 de la Constitució a Catalunya que suspenia la seva autonomia. "Ni vull, ni puc", ha defensat per reiterar que la sobirania nacional és innegociable.





En una entrevista al diari italià 'La Repubblica', el cap de l'Executiu ha emfatitzat que el Govern ha tingut una "paciència infinita" i ha reiterat que el Govern català podria haver evitat el 155 si hagués dit una cosa tan "simple" com que no havia fet una declaració d'independència. "Amb això n'hi hauria hagut prou. No va voler i potser va pensar que el Govern no actuaria, que no es defensaria", ha al·legat.





El president espanyol ha defensat, en qualsevol cas, la situació a Catalunya dia d'avui "ha millorat, certament" i hi ha "més tranquil·litat" i s'ha mostrat convençut que després dels comicis autonòmics convocats per al pròxim dia 21 de desembre " començarà una fase de normalitat ".





"Espero que, en el pròxim Parlament, els que la defensen --la Constitució-- siguin majoria respecte als secessionistes. En tot cas, qui resulti elegit, sigui qui sigui, el primer que haurà de fer serà respectar la llei", ha assenyalat.





Pel que fa a possibles concessions postelectorals per recuperar la normalitat, Rajoy ha reiterat la seva disposició al diàleg, marcant com a línia vermella del respecte a la sobirania nacional: "Espanya serà el que decideixin tots els espanyols, no només una part". En aquesta mateixa línia, s'ha mostrat obert a negociar la reforma de la Constitució que defensa el PSOE.





"Mai m'he oposat obertament a una reforma de la Constitució de 1978. De fet, s'ha reformat en dues ocasions amb el suport del meu partit. Però ningú ha fet una proposta clara sobre què caldria canviar. Es parla de reformar la Constitució , però fins ara ningú ha dit clarament quin seria l'objecte d'aquesta reforma, així que són paraules vanes. però estic disposat a dialogar. Formem part de la comissió i escoltarem les propostes de qui vulgui presentar-les. fins ara no n'hi ha hagut ", ha argumentat.





APLAUDEIX LA RESPOSTA EUROPEA





El president espanyol s'ha felicitat a més de la resposta que la Unió Europea ha tingut davant el desafiament català. "La reacció d'Europa ha estat exemplar i li estic agraït perquè ha fet el que havia de fer", ha argumentat Rajoy per defensar que es tracta d'un problema "no només espanyol, sinó de tot Europa".





"El procés independentista ataca els principis, els valors i els fonaments mateixos de la Unió Europea. L'Estat de dret, el respecte a la llei, la democràcia, el respecte a les persones, són valors i principis bàsics de la Unió. I aquests principis han estat posats en qüestió directament per part dels independentistes catalans. Però, sobretot, no es poden infringir les Constitucions dels Estats membres perquè llavors s'imposaria la llei de la jungla, la llei del més fort, i els drets dels ciutadans ja no estarien garantits ", ha al·legat.





Així, ha defensat que la "projecte fonamental" per al seu Govern és el "projecte europeu" ia ell es podrà contribuir "millor si seguim junts" que amb projecte independentista que han venut com "una panacea per a tots els mals" però que ha estat "una espècie de font d'infinits problemes per als ciutadans".





Preguntat per la presumpta ingerència de Rússia durant el procés independentista de Catalunya, Rajoy no ha descartat aquesta hipòtesi, i assenyala que durant aquest temps "el 55% del trànsit a les xarxes socials procedia de Rússia, el 30% de Veneçuela i només el 3 % de les intervencions sobre la qüestió catalana procedien de perfils corresponents a persones reals ".





"Ara no vull treure conclusions ni formular acusacions, però de totes maneres és un fenomen greu i real", afirma el president espanyol, tot i que no preveu que aquestes ingerències incideixin en unes eleccions com les catalanes del 21 de desembre. "No tinc por que es manipulin els resultats electorals perquè és un procés ben controlat, però sempre és possible que es produeixi aquesta tasca de desinformació", afegeix Rajoy.





En aquest sentit, al·ludeix també a la trobada revelat per la premsa entre Oriol Soler, «un factòtum del partit independentista" en paraules de Rajoy, amb Julian Assange a l'ambaixada de l'Equador a Londres. "No em sembla normal", proclama Rajoy. "Ha dit que anava a portar-li pernil, pernil espanyol. S'ho podia enviar per correu", ha ironitzat.