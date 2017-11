La jutgessa Lamela, partidària que les causes a líders independentistes s'enviïn al Suprem

El TS investiga membres de la Mesa del Parlament









La jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela considera que s'han d'acumular al Tribunal Suprem les causes que investiguen el procés independentista a Catalunya perquè es tracta de delictes "connexos" i per tant l'escissió de la instrucció "dificultaria enormement" la investigació conjunta de l'organització del referèndum de l'1 d'octubre i la posterior declaració d'independència.





Així ho exposa la magistrada que instrueix la causa a l'Audiència Nacional contra l'expresident català Carles Puigdemont i els exconsellers pels delictes de sedició, rebel·lió i malversació en el seu informe remès al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga per la seva part als exmembres de la Mesa del Parlament i que va demanar valoració a les parts sobre la possible acumulació de totes les causes judicials obertes pel procés sobiranista.





La titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3 considera que totes les persones querellades formen part d ' "una complexa i heterogènia organització" que des de 2015 --any que va arrencar el pla independentista-- desenvolupa una premeditada estratègia "perfectament coordinada amb repartiment de papers entre autoritats governamentals, parlamentàries i civils ".





Per això entén que la investigació als exmembres del Govern d'una banda i als parlamentaris aforats de l'altra, no ha de ser escindida, "sinó que s'ha de fer de forma conjunta i en un únic procediment a fi de poder determinar i valorar amb convenient coherència la participació concreta de cadascuna de les persones investigades i els delictes en què cadascú pot haver incorregut ".





La jutgessa descriu un organigrama integrat des de l'àmbit legislatiu, executiu i la societat civil.





En aquest últim punt es refereix al paper que juguen en la deriva sobiranista les entitats de ANC i Òmnium Cultural, al seu parer "assessors ideòlegs" del procés de desconnexió. Els seus dos líders, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament, també estan sent investigats en aquesta causa juntament amb l'excap dels Mossos s Josep Lluís Trapero i la intendent Teresa Laplana pel delicte de sedició.