Perd un altre càrrec Carles Vilarrubí per la crisi catalana

Madrid Horse prescindeix de Vilarrubí









Madrid Horse Week ha prescindit del financer i independentista català Carles Vilarrubí i el seu lloc l'ocupa ara Daniel Entrecanales.





No és la primera vegada que Vilarrubí perd un càrrec, sinó que el seu compromís amb el programa de Carles Puigdemont va provocar la seva sortida del FC Barcelona com a vicepresident. També el seu paper com a assessor del banc de negocis Rothschild s'ha vist suspès.





Ara, Vilarrubí "no és president ni forma part ja del consell d'administració de Madrid Horse Week", confirmen fonts properes, segons explica 'El Confidencial'.





El suport explícit de Carles Vilarrubí al procés independentista ha generat malestar en el si de Madrid Horse Week, fins al punt de provocar la seva sortida de l'òrgan gestor a un mes de la cita.





A això se suma que Entrecanales, hereu del clan Acciona, mantenia discrepàncies per la gestió duta a terme en cites anteriors (des de la primera 2012 ha realitzat tres ampliacions de capital).





Vilarrubí ha participat durant anys en MHW en representació d'Oxer Esport, la signatura d'esdeveniments eqüestres i màrqueting esportiu encarregada de l'organització, a la qual està vinculat des de fa una dècada després unir-se al projecte d'Alvaro Arrieta.





Darrerament, les diferències amb els impulsors de la prova madrilenya s'han aguditzat per la crisi catalana.





En l'actualitat, Madrid Horse Week alberga dues Copes del Món, en les disciplines de salt d'obstacles i volteig, i té atorgada per a la propera edició de la Copa del Món de doma clàssica, sent una de les poques ciutats al món que celebra tres copes del món simultànies d'aquest nivell (Lió, Londres i Stuttgart).