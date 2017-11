Sànchez (ANC) demana sortir de presó per concórrer el 21D en igualtat de condicions

Jordi Sànchez va a declarar a l'Audiència Nacional









Jordi Sànchez ha demanat al Tribunal Constitucional que deixi en suspens la seva presó provisional perquè pugui concórrer en condicions d'igualtat amb els altres candidats a les eleccions del 21 de desembre, una responsabilitat que va assumir i per la qual va deixar la presidència de l'ANC.





En un recurs d'empara presentat aquest dimecres davant el Constitucional per una suposada vulneració dels seus drets fonamentals pel seu empresonament, l'advocat de Sànchez sol·licita que, mentre es resol aquest recurs, es deixi en suspensió la seva estada a la presó.





La presentació d'aquest recurs d'empara per part de Sànchez --que es presenta als comicis com a número dos en la llista de JxCat-- és un primer pas necessari per a poder, en cas que aquest no prosperi, acudir al Tribunal Europeu de Drets Humans.





La defensa espera que el tribunal es pronunciï amb celeritat, igual que ha fet amb els recursos del Govern central sobre la situació de Catalunya, per "evitar l'anomalia que un candidat tan significatiu hagi de fer campanya des de presó i quedi garantida amb això la normalitat en el procés electoral ".





ARGUMENTACIÓ





L'advocat considera que s'ha vulnerat el dret a un jutge ordinari per haver assumit l'Audiència Nacional el cas, el que veu una vulneració clara de la normativa processal perquè sostenen que aquest tribunal no és competent per jutjar suposats delictes de sedició i rebel·lió.





La defensa al·ludeix al fet que una interlocutòria del mateix tribunal de 2008 en el qual va concloure que aquests delictes eren competència dels tribunals provincials per impedir que el llavors jutge de l'Audiència Nacional Baltasar Garzón investigués el cop d'Estat franquista de 1936.





També creuen que hi ha una vulneració de garanties processals pel fet que la magistrada Carmen Lamela hagi justificat la presó de Sànchez en motius no esgrimits pel fiscal en la declaració, com el risc de fuga o destrucció de proves.





"Esmenant la plana al fiscal, la magistrada va perdre la seva imparcialitat i va impedir Sànchez defensar adequadament", explica la seva defensa.





El tercer motiu esgrimit en el recurs és que consideren que es va vulnerar el seu dret a la llibertat en considerar que la magistrada no va justificar mínimament per quines raons entenia que hi havia risc de fuga, de destrucció de proves i de reiteració delictiva.





La presentació d'aquest recurs es produeix en el mateix dia en què Lamela ha considerat que s'han d'acumular al Tribunal Suprem les causes que investiguen el procés independentista perquè es tracta de suposats delictes connexos i l'escissió de la instrucció "dificultaria enormement" la investigació .