La Generalitat manté activat l'avís preventiu per contaminació a Barcelona i Lleida

224 municipis afectats per l'avís de contaminació









La Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat manté activat aquest dimecres l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica que va declarar dimarts en municipis de la conurbació de Barcelona, la Plana de Vic ia la zona de Ponent, que afecta 224 municipis catalans.





En un comunicat, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha remarcat que l'avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d'episodi ambiental, sense que s'hagi de produir necessàriament, i el seu objectiu és reduir l'emissió de contaminants per evitar un episodi ambiental.





La mesura es pren a causa de nivells elevats de contaminants mesurats i de la previsió de persistència del potent anticicló que afecta Catalunya i que dificultarà la dispersió de les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a l'atmosfera.





Dimarts es produir set superacions del valor límit diari --50 micrograms per metre cúbico-- per a les PM10 i es van sobrepassar els 160 micrograms per metre cúbic de diòxid de nitrogen --el valor límit és 200-- en 13 punts de mesura.





La Generalitat recomana als ciutadans dels municipis acceptats realitzar els trajectes a peu, utilitzar el transport públic, reduir desplaçaments en vehicle privat, realitzar una conducció eficient, regular la climatització de les llars i assegurar un bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya o biomassa.