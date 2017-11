El 'pianista de Yarmouk' farà una gira per Catalunya per sensibilitzar sobre els refugiats

El pianista de Yarmouk Aeham Ahmad









El pianista sirià-palestí Aeham Ahmad, conegut com el 'pianista de Yarmouk', presentarà dissabte que ve el seu nou disc 'Music for Hope' a Malgrat de Mar (Barcelona) en el marc de la gira solidària que farà a Catalunya fins al 2 de desembre, ha explicat aquest dimecres l'Associació Catalana per la Pau (ACP) en un comunicat.





La gira, que s'emmarca en la Campanya d'Acció Humanitària amb les Persones Refugiades a Jordània i el Líban promoguda per l'ACP, passarà per Barcelona, on ja va actuar el març passat, Reus (Tarragona), Igualada i Manresa (Barcelona) amb l'objectiu de recaptar fons i sensibilitzar la ciutadania sobre la situació de les persones refugiades.





Els concerts, d'entrada lliure i taquilla inversa, també volen aportar esperança a través de la música d'Ahmad, que a Igualada i Manresa comptarà amb la col·laboració del grup Cordes del Món, que juntament a alumnes de diferents escoles de música, també realitzarà una activitat pedagògica prèvia als concerts.





'El pianista de Yarmouk'





Ahmad es va donar a conèixer fa uns anys a través de vídeos difosos per les xarxes socials, en els quals se li podia veure tocant el seu vell piano enmig dels carrers buits i en ruïnes dels camps de refugiats de Yarmouk, a pocs quilòmetres de Damasc (Síria).





Al desembre de 2016 Ahmad va rebre el Premi Internacional Beethoven pels Drets Humans, Pau, Inclusió i Lluita contra la pobresa, que el va portar a actuar en escenaris ia obtenir reconeixement per les seves interpretacions i testimoni personal.