Un esborrany programàtic d'ERC i JuntsxCat aposta per la bilateralitat

ERC i JuntsxCat aposta per la bilateralitat









ERC i JuntsxCat van remetre a la CUP la setmana passada un primer esborrany sobre els punts que consideren que han de compartir els programes electorals de les formacions independentistes que inclouen una aposta per la bilateralitat per solucionar el conflicte polític entre Catalunya i la resta d'Espanya, i no esmenta la unilateralitat.





El document, que ha publicat 'Nació Digital', consta de nou punts entre els quals destaca el que demana "arribar a una negociació bilateral amb l'Estat i amb la UE perquè es faci possible l'accés de Catalunya a la plena independència i l'efectiva i pacífica articulació democràtica cap a la República catalana ".





Un altre punt proposa impulsar "un gran acord de país, que amb voluntat democràtica i vocació constituent, eixample per mitjans d'instruments de presa de decisió i debats participatius, l'àmplia majoria ciutadana partidària que Catalunya pugui exercir lliurement l'autodeterminació".





Entre els punts destacats hi ha el rebuig a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, la llibertat dels "presos polítics", la retirada dels efectius policials i de les causes judicials derivades del full de ruta independentista, incloses les obertes contra els responsables del procés participatiu del 9 de novembre de al 2014.





Demanen defensar les institucions catalanes davant l'"agressió que suposa la suspensió de l'autogovern" i reclamen al Govern central un compromís davant la comunitat internacional que concreti que respectaran els resultats de les eleccions del 21 de desembre.





Si en els comicis es confirma de nou una majoria independentista, exigeixen que el Govern estatal "assumeixi democràticament els resultats i que no torni a actuar il·legítimament i abusant de la seva posició de força" contra les decisions que adopti el Govern resultant dels comicis, per la qual que demanen retirar els recursos d'inconstitucionalitat sobre normes del Parlament i la Generalitat.





També demanen a la UE vetllar pels drets dels catalans i proposen contrarestar els efectes de "la campanya contra l'economia catalana orquestrada pel Govern, que ha construït de forma interessada una atmosfera artificial de caos, violència i inestabilitat per perjudicar els treballadors ia la competitivitat de les empreses ".





PROPOSTA DE FA "DOS CAPS DE SETMANA"





Fonts dels partits que han redactat el document han explicat que aquesta versió es va redactar fa "dos caps de setmana", que es va traslladar a la CUP i que pot haver sofert modificacions, i fonts dels 'cupaires' han explicat que en aquests moments encara estan debatent la proposta.





Les mateixes fonts 'cupaires' han explicat que només estan d'acord amb dos dels punts: el que fa referència al rebuig del 155 i el que demana "l'alliberament dels presos polítics".





"La resta de punts acordats per ERC i el PDeCAT suposen un retrocés", han subratllat, i han aclarit que ara treballen en una contraproposta a l'esborrany programàtic, tot i que encara no la tenen tancada.





Sí destaquen que han trobat a faltar un punt que expliciti que cap de les forces independentistes arribaran a un acord "amb els partits impulsors del 155", però insisteixen que la seva contraproposta encara està en debat.