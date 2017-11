Manifest de les Cambres d'Espanya contra el boicot a empreses catalanes

Rebuig al boicot de productes catalans









Les Cambres de Comerç d'Espanya han aprovat aquest dimecres per unanimitat en una assemblea general celebrada a Barcelona un manifest en el qual mostren el seu rebuig davant "qualsevol tipus de represàlia comercial que s'allunyi de les normals pràctiques empresarials".





En declaracions als mitjans, el president de la Cambra d'Espanya, Josep Lluís Bonet, ha afirmat que la reunió s'ha convocat a Barcelona com un "gest de solidaritat i de suport" a les empreses, comerços i autònoms de Catalunya, i ha subratllat que les càmeres volen treballar per la plena recuperació de la normalitat.





El manifest assenyala que la inestabilitat i la falta de seguretat jurídica "han obligat al canvi de seu social de gairebé 2.500 empreses que no volien anar-se'n de Catalunya", una decisió que lamenta que suposa un impacte molt negatiu per a l'economia i el benestar de Catalunya.





"I, per descomptat, el que és dolent per a Catalunya, és dolent per a tot Espanya", afegeix el text, en què les càmeres sostenen que Catalunya és una part fonamental de l'engranatge polític, econòmic i social d'Espanya i ha de seguir sent-ho.





Segons la seva opinió, "la volta a la senda constitucional i estatutària ha establert les bases per recuperar l'estabilitat i la seguretat jurídica" imprescindibles perquè les empreses puguin seguir desenvolupant la seva activitat, i afegeix que és urgent tornar com més aviat a la normalitat, consolidar-la i tornar la confiança a les empreses i els inversors perquè puguin seguir treballant a Catalunya.





L'Assemblea General de Cambres de Comerç, que reuneix les 85 càmeres d'Espanya, s'han compromès a "fer els majors esforços per recuperar la normalitat, la convivència i la concòrdia".





BOICOT





Tot i que el manifest rebutja les represàlies comercials, Bonet ha afirmat que caldrà esperar al final de la campanya de Nadal per comprovar la incidència d'algunes crides al boicot, tot i que ha augurat que no van a tenir "una gran incidència".





"Si he de pensar des de l'òptica concreta de Freixenet --companyia que preside--, no veig que hagi de tenir conseqüències greus", ha avançat.