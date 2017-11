Barcelona acull la conferència anual de DTL de Telefónica i tindrà la seu permanent

Barcelona acull DTL









La conferència anual del Data Transparency Lab (DTL), organitzada per Telefónica, se celebrarà aquest any a Barcelona, del 11 al 13 de desembre, i la capital catalana serà seu permanent a partir d'ara per acollir aquesta cita.





Així ho ha assegurat aquest dimecres en roda de premsa el director de Telefónica Catalunya, Kim Faura, al costat del coordinador del DTL, Ramon Sangüesa, que han explicat que la companyia ha invertit prop d'un milió d'euros per consolidar l'organisme, que tracta la investigació de la transparència en l'ús de dades en l'entorn digital.





Aquest organisme es va crear el 2014 i en els anys següents han invertit per donar beques a grups de recerca de diverses universitats del món, com Princeton, Berkeley (EUA), la Carlos III de Madrid i la UPF de Barcelona, per crear grups i comunitats que permetin desenvolupar programes i solucions en codi obert per millorar la gestió de dades per part de ciutadans i empreses.





Segons Sangüesa, alguns projectes que han sorgit del DTL són aplicacions que han incorporat grans empreses i que mostra als usuaris la informació que s'està enviant a tercers a través d'aplicacions mòbils.





"Les dades són el nou petroli, i els actuals usuaris mòbils són els fòssils del nou petroli", ha dit Sangüesa, per reflexionar sobre quines estratègies seguir per crear confiança entre aquells usuaris que generen dades i aquells que els aprofiten.





Per a aquest any, el programa de beques del DTL ha seleccionat sis projectes finalistes d'entre un total de 45 procedents de 18 països, i cada projecte finalista rebrà una beca de 50.000 euros.





El DTL compta amb la col·laboració d'AT&T, Mozilla, MIT Connection Science i l'Institute National de Recherche en Informatique et Automatique (Inria), i la intenció d'aquest organisme és anar incrementant el nombre d'empreses associades en aquest consorci.





La conferència anual de l'DTL se celebrarà del 11 al 13 de desembre a la Torre Telefónica Diagonal 00, i reunirà 200 investigadors, empresaris i promotors de l'ús transparent de dades.