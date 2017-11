En quines condicions "elegiran" els hondurenys al seu governant nombre 127?

Diumenge que ve, 26 de novembre, a sis milions d'hondurenys votaran per un President de la República, tres vicepresidents, 128 diputats / des al Congrés, 20 diputats / es al Parlament Centroamericano, i 298 alcaldes / es.





Competeixen 9 candidats per ocupar la cadira presidencial, però només els dos partits tradicionals (Nacional i Liberal) i la inèdita aliança de l'oposició tenen possibilitats reals d'ocupar la presidència.





Segons l'Art. 236 de la Constitució Política de la República d'Hondures, el president i els tres designats presidencials (vicepresidents) son elegits per simple majoria de vots vàlids.





És a dir, a Hondures no existeix la figura de segona volta electoral, ni de la bàsica majoria absoluta electoral.





En els seus 196 anys, l'Estat hondureny va tenir res menys que 126 presidents (inclòs els provisionals). Amb una mitjana de any i mig de durada per cada govern. Potser aquesta volatilitat política sigui una de les causes / efectes de l'actual absència d'institucionalitat pública i / o d'una bàsica cultura democràtica a Hondures.





Va ser la por a les "intencions" de reelecció, del llavors president Manuel Zelaya, el que aparentment va empènyer el sector conservador del país a executar el Cop d'Estat, el juny del 2009.





Es pot lliurar la sobirania i el territori nacional a forces estrangeres, però mai permetre que es trenqui el principi constitucional de la "no reelecció". Aquesta és una premissa reiterada en l'imaginari polític hondureny.





L'Art. 239 de la Constitució de la República prohibeix expressament la reelecció presidencial. És més, la sola intencionalitat de trencar amb aquest article petri de la Constitució inhabilita a l'autor, per deu anys, de la possibilitat d'ocupar la funció pública. Però, paradoxalment, l'actual President de la República, Juan Orlando Hernández, amb la vènia de l'Ambaixada dels EUA., Va a la reelecció immediata.





I allà va la "ciutadania catracha", evidenciant les seves contradiccions del seu fràgil consciència política.





Fins i tot, en els països on hi ha la figura de la reelecció presidencial, els governants, per a realitzar la campanya electoral corresponent, renuncien al càrrec que ocupen mentre duri el període de la campanya electoral. A Hondures, l'actual President va ser simultàniament candidat presidencial i President de la República.





Una altra de les estampes de la democràcia "a l'hondurenya" és la "identitat" del Tribunal Suprem Electoral. Una entitat conformada íntegrament per magistrats militants del partit polític Nacional i Liberal. En altres democràcies elementals s'exigeix la no militància partidària als jutges electorals.





UNA DÈCADA D'RETROCESSOS FLAGRANTES EN DRETS HUMANS





Segons el Banc Mundial, en l'actualitat, el 65% de les i els hondurenys sobreviuen en situació de pobresa. I el 42%, en extrema pobresa. El 2007, la pobresa arribava al 58% de la població.





En l'actualitat, més del 15% del total de la població nacional es troba a l'estranger, i envia una remesa anual que supera el 18% del Producte Interior Brut d'Hondures.





Un país amb un deute públic que supera els 10 mil milions de dòlars (cada hondureny neix amb un deute de més de mil dòlars). El 2007, el deute extern no superava els 2 mil milions de dòlars. Un país més empobrit i més endeutat que fa una dècada enrere.





Hondures és país marca mundial en assassinats (60 assassinats per cada 100 mil habitants). Fa una dècada enrere, el país encara no havia perdut l'amor a la vida com en l'actualitat. Molt menys la "indústria de la mort" havia adquirit l'actual carta de ciutadania legítima al país.

De cada 10 nens hondurenys, menors de cinc anys, set sobreviuen a la desnutrició crònica. El percentatge de la població obesa / desnodrida (producte del menjar ferralla) creix imparable.





País ocupat / controlat per cartells de narcotràfic, més organitzats / apertrechados que les forces de l'ordre. Bosses territorials sota el domini total de les maras (Padillas juvenils). País amb doble règim impositiu fiscal socialment permès (fins als funcionaris públics paguen impostos de guerra a les maras).





Políticament, país sota la tutela permanent dels governs dels EUA. Hondures és el país que més percentatge del seu territori cedeix per a l'assentament de les bases militars nord-americanes a Amèrica Llatina.





La corrupció, el crim organitzat i agents del narcotràfic tenen ocupat / controlat gairebé tot l'aparell estatal aparent. El govern nord-americà no pot frontalment emprendre "la seva lluita teatral" contra aquests mals perquè de fer-ho l'aparent Estat es desplomaria, i la disputa balcànica pel control dels territoris entre els narcopoderes cobraria legitimitat / legalitat, més del que ja van aconseguir.





És en aquestes condicions que la disminuïda ciutadania hondurenya va a les urnes aquest diumenge per votar pel nombre 127 governant en la seva història nacional.





Ells saben que les eleccions no canviarà res de la realitat perquè no tenen més opció que continuar llanguint al dictatorial règim neoliberal. Les tres principals opcions polítiques són neoliberals i electoralistes. Però, també és més que evident l'esperança i el somni per canvis estructurals en alguns nínxols socials.