Una de cada tres barcelonines ha patit agressions masclistes greus

Segons l'Enquesta de Violència Masclista de Catalunya.





Al llarg de la seva vida, una de cada tres dones barcelonins ha patit agressions de violència masclista, com violacions, tocaments, agressions físiques, amenaces amb represàlies o emportar-se els fills sense permís.





Ho revela l'Enquesta de Violència Masclista de Catalunya, que enguany inclou dades específiques de Barcelona i els seus districtes.





L'Ajuntament ha invertit 6,8 milions d'euros aquest any en polítiques municipals per abordar les violències masclistes, amb l'objectiu de millorar la seva anàlisi, el sistema de detecció, atenció i recuperació, i la prevenció, ha explicat la regidora de Feminisme, Laura Pérez, que ha lamentat que "hi ha moltíssima violència oculta".





'APP' SOBRE AGRESSIONS





Pérez també ha avançat que preveuen posar en marxa al març una 'app' per informar sobre agressions masclistes a l'espai públic.





Aquesta aplicació comptarà amb geolocalització i començarà amb una prova amb 400 dones el primer any, i després s'obrirà a tota la ciutadania, amb l'objectiu de detectar les zones menys segures de la ciutat.





La mostra de 400 dones es mantindrà després, i estarà formada per una mostra representativa estadísticament, amb dones d'entre 16 i 65 anys distribuïdes per edat, districte i nacionalitat.





La 'app' també inclourà un qüestionari ràpid sobre l'agressió i una opció per trucar directament al telèfon d'emergències 112.





A més, la prova pilot de col·locar estands d'informació i atenció per agressions sexuals en festes com la Mercè i en espais com el front marítim es convertirà el proper any en una estratègia estable que inclourà la licitació dels serveis: "El que han estat proves pilot, quedaran estabilitzades fins que un dia puguem dir que ja no són necessàries ".





HABITATGE PER A VÍCTIMES





Ha ressaltat que l'Ajuntament ha incrementat en un 14% les places d'habitatge per a dones i els seus fills víctimes de violència masclista, al que han dedicat 1,5 milions d'euros, i ha creat 32 noves places de plans específics d'ocupació que promouen la contractació de dones afectades.





La regidora ha recordat que s'ha internalitzat la gestió dels Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) i del Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (Sara), amb un total de 71 treballadors, que també s'han ampliat , amb 14 més en el Sara-cinc més en els PIAD.





Tots dos serveis van atendre l'últim any a 4.300 dones, per sobre dels 4.201 del 2015, un increment influït per la millora de la conscienciació i la sensibilització, ha assenyalat la responsable d'Atenció i Acollida per Violència Masclista, Bàrbara Roig, al costat de la de Prevenció i Atenció per Violència Masclista, Bàrbara Melenchon.





'NO ELS DONIS L'ESQUENA'





A pocs dies que es commemori el Dia Internacional contra la Violència Masclista aquest dissabte, l'Ajuntament ha llançat una campanya que porta per lema 'Davant la violència masclista, no donis l'esquena', que pretén donar visibilitat a les violències cap a les dones i crear consciència ciutadana sobre l'assumpte.