Eduardo Mendoza aborda la situació política a Catalunya en el seu últim assaig

Es publicarà el 29 de novembre.





L'escriptor barceloní Eduardo Mendoza publicarà el 29 de novembre l'assaig breu 'Què està passant a Catalunya' (Seix Barral), en què reflexiona sobre aspectes clau de la realitat catalana.





"Escric aquestes pàgines per qüestionar-nos les nostres idees en lloc de encongir d'espatlles davant el prejudici, la negligència i la incomprensió", assegura l'autor de 'La ciutat dels prodigis' i 'Sin noticias de Gurb'.









L'escriptor remarca: "He advertit no només la ignorància que hi ha sobre la situació present sinó també els prejudicis que llasten la imatge de Catalunya i d'Espanya i, per tant, del que està passant, els seus antecedents i la forma en què veuen i viuen els esdeveniments "els partidaris i contraris a la independència.





L'autor ha assegurat que "molts d'aquests prejudicis i tergiversacions donen origen a bona part de les idees predominants".





Per això, ha remarcat que la pretensió de poder aportar algunes clarificacions l'ha portat a escriure el breu assaig.





"No ho he escrit per posicionar-me en un bàndol o en un altre. Ho he escrit per intentar comprendre el que està passant", ha aclarit Mendoza.