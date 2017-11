Gabriel Martínez, nou director de comunicació del Banc Sabadell

En substitució de Ramon Rovira.





Gabriel Martínez és el nou director de comunicació del Banc Sabadell, àrea que quedarà integrada en les competències de la Secretaria General, al front està Maria José Garcia Beato, membre del comitè de direcció i vicesecretària del consell.





Segons ha informat l'entitat, Martínez, que era fins ara director de comunicació externa i imatge corporativa, assumirà la nova funció en substitució de Ramon Rovira, que emprèn nous projectes.





ES VA INCORPORAR A LA COMPANYIA EL 1994





Martínez és llicenciat en Ciències Empresarials i Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB), MBA per Lasalle University of Philadelphia i diplomat en Direcció d'Empreses per Iese, i es va incorporar a Banc Sabadell el 1994 al capdavant de la direcció de Màrqueting i Imatge Corporativa , i el 2008 va passar a dirigir la comunicació externa.





DISCREPÀNCIES SOBRE EL NACIONALISME





Dies enrere es va conèixer que Rovira va tenir una posició crítica amb el trasllat de la seu social fora de Catalunya. Aquest havia treballat anteriorment a TV3 i també en la redacció de 'El Punt Avui'.





A la cúpula del Sabadell, enmig de la polèmica decisió del canvi de seu i de la crisi política catalana, s'ha considerat que les posicions de Rovira han estat influïdes per la seva preferència nacionalist a, en detriment de les necessitats econòmiques del banc i per la seva mala relació amb els mitjans de comunicació no independentistes que s'han vist discriminats per Ramón Rovira.