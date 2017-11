Els condemnats per l'assalt a Blanquerna no entraran a la presó

Els assaltants van ser condemnats per assaltar el centre cultural el 2013.





La Sala Segona del Tribunal Constitucional ha suspès de manera cautelar l'ingrés a la presó dels sis condemnats per assaltar el 2013 el centre cultural Blanquerna, a l'espera del dictamen de la sentència sobre els recursos d'empara, que "serà dictada al més aviat possible ".





Els magistrats esgrimeixen que "tenint en compte el criteri establert en pronunciaments anteriors d'aquest tribunal en relació amb la penes de durada inferior a cinc anys" han acordat suspendre l'execució de les penes privaticas de llibertat, de conformitat amb el fiscal.





La sala, que encara no ha entrat a valorar la qüestió de fons dels recursos, ha dictat la suspensió de l'entrada a la presó "als mers efectes cautelars d'assegurar l'efectivitat de la sentència final, que serà dictada al més aviat possible ".





Aquesta decisió s'uneix a la presa ahir per la Secció 30 de l'Audiència Provincial de Madrid, que va acordar també deixar sense efecte la data d'ingrés a la presó a l'espera del pronunciament del Tribunal Constitucional.





RECURS D'EMPARA





La defensa de dos dels acusats que exerceix el despatx de Miquel Duran va formular fa uns mesos recurs d'empara, en nom de dues de les 14 persones que van ser condemnades en el cas 'Blanquerna' a unes penes que sumen gairebé quatre anys de presó.





Dit recurs d'empara, igual que el de les defenses d'alguns dels condemnats, ha estat admès a tràmit pel Tribunal Constitucional, que resoldrà en breu sobre la suspensió de l'execució de les penes.





principi acusatori





En el seu recurs, la defensa considera que s'hauria infringit greument per part del Tribunal Suprem el principi acusatori i, en concret, el dret de tota persona a no ser condemnada per cosa diferent de la que se li ha acusat i de la qual, per tant, hagi pogut defensar-se.





DISCRIMINACIÓ IDEOLÒGICA





Als acusats se'ls va condemnar per un delicte de desordres públics en concurs ideal amb el d'impediment del dret de reunió a la pena de 2 anys i 10 mesos de presó.





També amb l'agreujant d'obrar per motius de discriminació ideològica, als qui, en la sentència dictada per l'Audiència Provincial de Madrid, se'ls va imposar per aquest fet 6 mesos de presó.





A més se'ls va penar també per un delicte de danys ocasionats en béns de propietat pública 1 any i un mes de presó i multa de quinze mesos al concórrer La agreujant d'actuar per motius ideològics discriminatoris i l'atenuant de reparació del dany.