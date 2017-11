Més de 300 professors de Dret afirmen que les autoritats autonòmiques van violar la llei a Catalunya

L'han enviat al president de la Comissió Europea.





Més de 300 catedràtics i professors de Dret d'universitats de tot Espanya han enviat una carta al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, en què expliquen els esdeveniments dels últims mesos a Catalunya i afirmen que els que van violar la llei van ser les autoritats autonòmiques, no el Govern espanyol, la Policia o els jutges.





FALSEDAT D'ACUSACIONS





En la missiva, impulsada per Francesc de Carreras i Josu de Miguel, catedràtic emèrit i professor titular, respectivament, de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona, es denuncia la "falsedat de les acusacions" de la carta publicada el passat 31 d'octubre per un centenar de polítics, intel·lectuals i eurodiputats.





"És ridícul acusar el Govern central i als tribunals de no respectar els estàndards legals de la Unió Europea establerts en els tractats de la UE i en la Convenció Europea de Drets Humans quan, en realitat, els que actuen fora de la llei, fins i tot al marge l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i de les pròpies lleis de la Generalitat, són les autoritats catalanes ", afirmen.





En la seva opinió, el text difós a l'octubre inclou "nombrosos errors factuals" i una "terrible falta de coneixement" de la Constitució i la legislació espanyoles.





Per respondre a això, ofereixen "una versió més ajustada" de com es va produir l'aprovació a Catalunya de la Llei del Referèndum o la Llei de Transitorietat Jurídica, l'actuació policial davant el referèndum de l'1 d'octubre o l'aplicació de l'article 155 de la carta Magna.





La carta ha estat difosa a través de Twitter per la Representació d'Espanya davant la UE, però fonts del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació espanyol han aclarit que no és una iniciativa seva.









VIOLACIÓ DE L'ESTAT DE DRET





S'hi subratlla que la simpatia que es pugui sentir cap a les aspiracions de l'independentisme català, això "no pot ser un pretext per presentar Espanya com una dictadura o com un país en el qual es cometen arbitrarietats polítiques i judicials".





Per losque van signar la carta és "inadmissible" afirmar que les autoritats europees consenten la violació sistemàtica de l'Estat de Dret a Espanya.





Segons assenyalen, el referèndum de l'1 d'octubre "no complia ni les garanties democràtiques més bàsiques" segons els estàndards europeus, i la seva fi era regular el "dret d'autodeterminació de Catalunya", un dret que "no està recolzat ni per les lleis espanyoles ni pel Dret Internacional ".





A més, afirmen que la Generalitat no pot convocar una consulta els resultats "afecten directament i necessàriament a tot el poble espanyol" i que, en aprovar la Llei del Referèndum, la majoria independentista al Parlament va negar a l'oposició "els drets més bàsics de participació "i va ignorar als lletrats de la Cambra.





NEGUEN ACCIONS REPRESSIVES





Tampoc consideren que el Govern o el poder judicial hagin violat el dret de reunió, el de manifestació, de participació política o la llibertat d'expressió.

En aquest sentit, neguen que s'hagin emprès "accions repressives" contra funcionaris i càrrecs públics, mitjans de comunicació, empreses o ciutadans.





Sobre els fets de l'1 d'octubre, afirmen que la Policia Nacional no va fer un ús "desproporcionat ni abusiu" de la força contra els "votants i manifestants pacífics" i rebutgen la xifra de ferits facilitada per la Generalitat (900).





Expliquen que, davant la "desobediència" de les ordres judicials per part dels Mossos d'Esquadra, agents del Cos Nacional de Policia van haver de substituir-los i van ser objecte d ' "una veritable emboscada".