El manifest a favor de 'federalisme social' recapta més de mil signatures

Davant la preocupació per la situació política.





Més de mil persones s'han adherit al manifest a favor de 'federalisme social' que han impulsat col·lectius i entitats a favor del federalisme, com Sindicalistes i Federalistes, Plataforma d'Entesa Federalista, Federalistes de CCOO i Federalistes d'UGT.





El manifest neix davant la "preocupació per la deriva de la política a Catalunya, que obvia les necessitats bàsiques com la salut, l'educació, les pensions dignes, l'habitatge, la dependència, la feina i la seva precarització.





Totes aquestes qüestions, assenyalen els impulsors, han estat substituïdes "exclusivament per l'eix nacional", i asseguren que el projecte independentista no és cap solució, com tampoc l'immobilisme.

"Les polítiques d'uns i altres s'han alimentat mútuament i no només han provocant una fractura interna a Catalunya, ia la resta d'Espanya, sinó que també han servit per ocultar la gestió ultraliberal que tots dos fan de la crisi econòmica", alerten.





També defensen que l'única sortida és el federalisme social a través d'una reforma de la Constitució que es ratifiqui en referèndum i que atorgui "la condició de drets fonamentals als drets de ciutadania que encara no ho són: la salut, l'educació, les pensions dignes i l'atenció a la dependència ".





També reclamen el reconeixement i blindatge constitucional dels drets civils adquirits, com la interrupció de l'embaràs, el matrimoni de les persones d'igual sexe i els drets dels immigrants i refugiats.





La reforma d'orientació federal ha de reconèixer també "la realitat nacional catalana i de totes les realitats nacions d'Espanya", així com la millora del sistema de finançament, la clarificació de les competències de cada un dels tres nivells d'administració pública, i el reconeixement i encaix de la pertinença a la Unió Europea.