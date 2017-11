La Junta Electoral amplia el termini per votar per correu per al 21D

Tindran una setmana més.





Els electors amb dret a vot en les eleccions autonòmiques catalanes del pròxim 21 de desembre comptaran amb una setmana més del que s'havia previst per a votar per correu, el que podran fer fins al 18 de desembre, segons el nou termini acordat per la Junta Electoral Central (JEC).





L'organisme ha adoptat aquest acord tenint en compte s'havia fixat un dia festiu, el 11 de desembre, com l'últim per poder remetre el vot per correu.





També després de rebre un informe de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs que dóna suport a l'ampliacion d'aquest termini.





En el seu acord, l'organisme arbitral especifica la seva decisió d'ampliar el termini per al vot per correspondència "fins el dilluns 18 de desembre als horaris habituals d'obertura de les oficines postals i, com a màxim fins a les 14 hores".





També recalca que el termini s'amplia "amb caràcter general per a tots els electors", encara que la seva decisió a partit d'una sol·licitud del Ministeri de Defensa que havia demanat que es donés més temps per votar aquest mètode al personal militar embarcat que es trobi destacat fora d'Espanya.