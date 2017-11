Gay de Montellà demana a Rajoy que incentivi la volta d'empreses a Catalunya

També ha defensat el corredor Mediterrani.





El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha demanat al president del Govern central, Mariano Rajoy, que adopti mesures per incentivar el retorn de companyies a Catalunya.





Així ho ha expressat, durant el seu discurs en la cerimònia de lliurament de les Medalles d'Honor i els Premis Carles Ferrer Salat que atorga anualment la patronal catalana.





Gay de Montellà també ha demanat a l'Executiu central "un pla de xoc econòmic que freni les conseqüències que en el mitjà i llarg termini pogués tenir tot el que ha passat en les últimes setmanes".





Gay de Montellà ha sostingut davant d'empresaris i personalitats polítiques que el repte de l'organització que presideix és el creixement i la creació d'ocupació, i ha insistit que per aconseguir-ho "cal recuperar l'estabilitat política i la certesa econòmica en un marc de convivència i respecte a la legalitat ".





"No hi ha altre camí possible i això només serà possible des del diàleg, la negociació i el pacte", ha subratllat, i ha afegit que des de la patronal treballaran perquè les empreses tornin a Catalunya i es recuperi el creixement, el consum i les inversions en la comunitat autònoma.





Per Gay de Montellà, cal treballar i emprendre projectes de futur per a Catalunya i Espanya "d'impacte internacional, com en el seu moment va ser Barcelona 92", i ha lloat els avenços socials del país gràcies a la capacitat empresarial.





El president de Foment del Treball també ha defensat prioritzar el desenvolupament del Corredor Mediterrani com "infraestructura essencial i clau per a Catalunya, València, Múrcia i Andalusia", a més que l'Estat revisi el model fiscal perquè no penalitzi l'activitat empresarial.





ANA BOTÍN: 'EMPRESÀRIA DE L'ANY'





Aquest any la patronal catalana ha distingit a la presidenta del Grup Santander, Ana Botí n, amb la Medalla com Empresària de l'Any "pel seu paper i determinació en l'operació financera de l'any, com ha estat l'adquisició del Banc Popular".





Botín recollirà el guardó en la seva pròxima visita a Barcelona, ja que no ha acudit a la cita d'aquest dimecres, en la qual també s'homenatja 'in memoriam' amb la Medalla per la Trajectòria Empresarial a Joan Antoni Samaranch, que va ser president del COI i "essencial en l'èxit de Barcelona" com a seu dels Jocs Olímpics de 1992.