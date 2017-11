El Govern central busca acords per reformar el finançament autonòmic

Com va prometre Rajoy al gener.





El Govern vol recollir suports per a la reforma del finançament autonòmic en l'anomenada Comissió Territorial del Congrés, per poder-la tirar endavant al Parlament.





A més, no serà possible aprovar-la aquest any com va prometre Mariano Rajoy a la Conferència de Presidents de gener, segons fonts d'Hisenda.





Així, asseguren que la petició d'estudiar el finançament autonòmic en l'esmentada comissió ha partit del PSOE i que l'executiu accepta aquesta proposta.





No obstant això, fonts socialistes necessiten que la proposta que ha fet el PSOE per debatre en l'esmentada Comissió Territorial es refereix a principis bàsics del finançament autonòmic, no a la reforma del finançament que ha de fer-se ja.





De fet, recalquen que aquesta s'ha de pactar amb les comunitats autònomes abans que el Govern la traslladi al Parlament per a la seva aprovació i temen que l'Executiu vulgui eludir la seva responsabilitat en aquest assumpte.





REFORMA DEL MODEL TERRITORIAL





L'esmentada Comissió Territorial, presidida pel socialista José Enrique Serrano, es va constituir el passat dimecres i tindrà sis mesos per fer propostes per a la reforma del model territorial d'Espanya, com a pròleg per a una posterior reforma global de la Constitució de 1978.





Fonts d'Hisenda reconeixen el "recel" que té l'Executiu amb una possible reforma de la Constitució, però són conscients que si no compten amb els vots suficients al Parlament per tirar endavant la reforma del finançament autonòmic, no podran portar-la al Parlament .





Els treballs per a la citada reforma s'han desenvolupat al llarg d'aquest any per la Comissió d'Experts creada arran de l'última Conferència de Presidents que va tenir lloc el passat mes de gener. En ella, el president del Govern, Mariano Rajoy es va comprometre a tancar el 2017 un nou model de finançament autonòmic.





La Comissió d'Experts va presentar el seu informe el 26 de juliol, uns sis mesos després de l'inici dels treballs, i està previst que divendres que ve, les comunitats autònomes lliurin les seves al·legacions a l'esmentat informe.