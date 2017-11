Al Barça li val l'empat a 0 per ser primer de grup

Messi perseguit per Khedira





Al FC Barcelona li ha valgut l'empat a 0 a Torí per assegurar-se la primera plaça del seu grup de Lliga de Campions. No necessitava més, i no ha donat més del necessari.





El duel, globalment, ha estat defensiu, conformista, tant que fins i tot Messi va començar el partit a la banqueta en una clara declaració d'intencions.





A falta del partit més important del que portem d'any del Barça, que juga aquest cap de setmana davant el València, Valverde ha decidit asseure a l'argentí a més de Jordi Alba i Paco Alcácer, encara que el que sí que ha estat és Luís Suárez.





Pel que fa al partit, poca cosa. El més destacable, la gran ovació que es h allevado Andrés Iniesta per part de tot el públic italià en ser substituït.





Així, el Barcelona rebrà l'Sporting Lisboa sense pressions en l'última jornada mentre que el Juventus visitarà l'Olympiacos amb el passi de ronda encara en joc.