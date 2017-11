L'Abac de Barcelona i Aponiente del Puerto de Santa María, tres estrelles Michelin

Restaurants amb tres estrelles Michelin a Espanya / @GUIAMICHELIN_ES









El restaurant Abac de Barcelona, del xef Jordi Cruz, i Aponiente del Puerto de Santa Maria (Cadis), d'Ángel León (conegut com el xef del mar), han obtingut aquest dimecres la seva tercera estrella Michelin i se situen en el màxim rànquing d'aquesta guia gastronòmica, ha informat la guia Michelin.





En una gala celebrada a The Ritz-Carlton Abama de Guia d'Isora (Tenerife) per presentar la nova Guia Michelin Espanya i Portugal 2018, el seu director internacional, Michael Ellis, ha subratllat que la selecció d'aquest any "és un fidel reflex de la riquesa, la diversitat i la magnífica evolució que fan d'Espanya i Portugal una destinació absolutament excitant ".





Quant als elegits, han destacat d'Abac que "captiva els seus comensals plantejant intel·ligents històries a través dels seus plats, sempre impecables en tècnica i sabor", mentre que a Aponiente l'han situat com el "màxim abanderat d'un nou món gastronòmic que troba al mar, ia les seves encara nombrosos misteris, un rebost única, sorprenent i gairebé inesgotable ".





D'aquesta manera, Abac, del català Jordi Cruz, i Aponiente, del gadità Ángel León, se sumen a la llista de nou restaurants espanyols que ja comptaven amb tres estrelles Michelin: els bascos Akelarre, Arzak, Azurmendi i Martín Berasategui, els catalans El Celler de Can Roca, Sant Pau i Lasarte, el madrileny Diverxo i l'alacantí Quique Dacosta.





En aquesta nova edició, es constata l'"esplèndid moment" de la gastronomia a Espanya i Portugal, el que es tradueix en una selecció amb 11 restaurants de tres estrelles, 30 de dos i fins a 177 en la categoria d'una.





Així, des de la Guia apunten com "constatat" que, "un cop més, segueix creixent el nivell culinari a Espanya i Portugal". "Les extraordinàries dades turístiques assolides pels dos països avalen, amb notòria claredat, el paper de la gastronomia com un dels factors determinants a l'hora de triar una destinació internacional", expliquen.





CINC NOUS DOS ESTRELLES





Així mateix, altres cinc establiments espanyols s'han incorporat a la llista de dues estrelles. Es tracta dels restaurants barcelonins Gaudir i Dos cielos, el madrileny Coque, el murcià La Cabaña de Buenavista, a El Palmar, i Maralba, d'Almansa (Albacete).





Altres 17 establiments espanyols han aconseguit la seva primera estrella Michelin. Així, a Andalusia, se sumen Alevante, a Chiclana de la Frontera (Cadis), i Bardal, a Ronda (Màlaga); a Madrid, ho fan La Candela i Cebo; a Catalunya, s'uneixen Enigma i Caelis, a Barcelona, i Castell a Peralada (Girona); i al País Basc, s'incorporen Amelia, a Sant Sebastià, i Eneko, a Larrabetzu (Biscaia).





A més, a la Comunitat Valenciana el seu sumen tres noves estrelles per Sucede, a València, Audrey 's by Rafa Soler, a Calp (Alacant), i El Rodat, a Xàbia (Alacant) ia Castella-la Manxa s'uneix al grup El Doncel, a Sigüenza (Guadalajara).





Finalment, aconsegueixen la seva primera estrella també Nub, a Santa Cruz de Tenerife; Kiro Sushi, a Logronyo; Trigo, a Valladolid; i La Bicicleta, a Hoznayo (Cantàbria).