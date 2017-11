Equador recrimina a Assange que opini sobre Catalunya

El Govern equatorià ha recordat aquest dimecres al fundador de Wikileaks, Julian Assange, que com asilat té l ' "obligació" de no fer declaracions que puguin perjudicar les relacions internacionals de l'Equador, en relació a les seves últimes i reiterades declaracions sobre el procés sobiranista a Catalunya .





El Ministeri d'Exteriors equatorià s'ha desmarcat en un comunicat del suport donat per Assange a la causa independentista i ha subratllat que aquestes declaracions "no representen la posició de l'Estat equatorià". En aquest sentit, ha reiterat la seva defensa del "respecte a la integritat territorial, sobirania i independència dels Estats" i del dret de tots els països de resoldre les seves diferències "sense ingerències estrangers".





Encara Quito ha renovat el seu "compromís" amb l'asil concedit fa més de cinc anys Assange, que està refugiat a l'Ambaixada equatoriana de Londres des de juny de 2012, també ha recordat el fundador de Wikileaks "la seva obligació de no fer declaracions o activitats que poguessin afectar les relacions internacionals de l'Equador ".





El Govern de Lenin Moreno ha subratllat la necessitat de preservar les relacions amb Espanya, un país amb el qual l'Equador comparteix "invariables llaços històrics i culturals" i "vincles basats en el respecte mutu, l'amistat entre els seus pobles i la cooperació bilateral".





Segons la nota del Ministeri, "el senyor Assange s'ha compromès formalment a observar una conducta que sigui compatible amb la voluntat de l'Estat equatorià", cosa que ja li havia demanat públicament al setembre el president equatorià.





QUEIXES D'ESPANYA

El Govern espanyol, per la seva banda, ha expressat en diverses ocasions a les autoritats equatorianes seva preocupació per les activitats a favor del secessionisme català per part del ciberactivista i ha demanat la seva ajuda perquè no es reprodueixin.





Segons fonts diplomàtiques l'última vegada que es va contactar amb les autoritats equatorianes va ser amb motiu de la trobada entre Assange i l'editor Oriol Soler, col·laborador de l'expresident català Carles Puigdemont, que es va reunir amb el fundador de Wikileaks el passat 9 de novembre.