Puigdemont no va seguir endavant amb la independència per no causar "una massacre"

Carles Puigdemont roman a Brussel·les









L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, ha assegurat que l'expresident no va seguir endavant amb la proclamació de la república catalana per no provocar "una massacre" si la gent es concentrava per evitar la seva detenció.





En una entrevista de 8TV, Cuevillas ha afirmat que, després de rebre certs avisos, Puigdemont va considerar: "No permetrem que gent de bona fe que es va parlar que vingui a envoltar el Palau de la Generalitat per evitar que em detinguin, que això pugui provocar una massacre".





L'advocat ha afegit: "Em consta que un dels debats que Puigdemont i el Govern van tenir més present va ser evitar que poguessin haver episodis de violència" i ha assegurat que li consta que es van rebre avisos o advertències als quals se'ls van donar molta credibilitat .





Per això, Cuevillas ha explicat que es va optar "per acatar i suportar el 155: És evident que l'Estat té més força i que per tant s'anava a un escenari de resistència violenta i hi hauria un conflicte".





Respecte al seu futur polític, l'advocat ha indicat que si la justícia belga no decideix l'extradició abans --el 4 de desembre està fixada un vista--, Puigdemont acudirà a Catalunya per ser investit president encara que pugui ser detingut.





NO POT TORNAR ABANS





En preguntar si Puigdemont tornarà a Catalunya si la causa contra ell passa al Tribunal Suprem, ha afirmat que ell no pot tornar perquè "s'ha sotmès a les autoritats belgues" i ells han dictat mesures cautelars i no li permeten sortir del país.





Ha explicat que tot i que la causa passi al Suprem, regeix un principi de conservació d'actes i tot el que ha fet fins ara la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela manté validesa i per tant la justícia belga té una ordre europea d'extradició i s'ha de pronunciar.





Cuevillas ha recordat sobre l'expresident que "el dia que posi els peus en territori espanyol segur que serà immediatament detingut" i conduït davant l'Audiència Nacional, perquè té una ordre de detenció internacional.

Sobre si renunciar al sou d'expresident de la Generalitat pot afectar Puigdemont a nivell jurídic, ha considerat que com a molt pot ser una "reiteració de la desobediència, d'un delicte que no comporta presó".