Bonet retreu a Colau retardar la renovació de Fira per després del 21D

Josep Lluís Bonet, crític amb Colau









El president de Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet, ha retret aquest dijous a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, retardar la renovació dels membres del consell i de la presidència de la institució fins després de les eleccions, quan previsiblement ja no estarà vigent l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





"Encara que hi hagi un problema polític és igual. L'alcaldessa no fa bé no complint els estatuts, que és el que ha de fer", ha dit Bonet en la seva intervenció en l'esmorzar informatiu Primera Plan@, organitzat per 'El Periódico' i Banc Sabadell.





Bonet va assumir la presidència de Fira de Barcelona el 2004, prenent el relleu de Jaume Tomàs, i els estatuts fixen un màxim de tres mandats de quatre anys, un temps que ja ha superat.





Colau és qui té la potestat per convocar el consell general de Fira de Barcelona, màxim òrgan de govern de la institució i que es reuneix dos cops l'any, al juliol i al desembre.





En no convocar a l'estiu, es preveia que en la reunió de desembre abordés la renovació, però la decisió de Colau ha tornat a retardar la seva convocatòria.





"ESTARÉ EL TEMPS QUE CALGUI"





"Estic prorrogat. El conflicte polític entre les administracions dificulta el nomenament del nou president. Estaré el temps que faci falta, però el més lògic és que s'haguessin entès", ha afirmat Bonet.





"Si no hi ha més remei que esperar al 21D, doncs bo. L'alcaldessa és la que mana, però no fa bé", ha afegit Bonet, que ha insistit en la necessitat de buscar l'acord perquè Fira de Barcelona no perdi el seu potencial .





La Cambra de Comerç de Barcelona és l'encarregada de proposar als consellers i al president de Fira, si bé tots els noms han de comptar amb el consens de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat perquè els aprovi el consell general de Fira, que agrupa les tres institucions.





El director de Telefónica a Catalunya, Kim Faura, és el nom que s'estudia per substituir Bonet, i els possibles substituts dels consellers sortints --Núria Basi, Enric Crous, Enrique Lacalle i Carles Vilarrubí-- són Helena Guardans (presidenta de Sellbytel), Pau Relat (conseller delegat de Mat Holding i president de FemCat), Mar Alarcón (consellera delegada de Social Car) i Manuel Vallet (vicepresident de Catalonia Hotels).