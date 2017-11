El PSOE defensa un sistema de finançament en què Catalunya segueixi dins del règim general

Pedro Sánchez defensa el règim general per a Catalunya









El sistema de finançament autonòmic que defensa el PSOE segueix incloent Catalunya dins el règim general que regeix per a tots els territoris amb l'única excepció del País Basc i Navarra, ha deixat clar aquest dijous el secretari general del partit, Pedro Sánchez.





En una entrevista a 'Los Desayunos de TVE', a Sánchez se li ha preguntat si estaria disposat a estudiar alguna fórmula de finançament per a Catalunya diferent al règim general i més semblant al concert i conveni econòmic que gaudeixen País Basc i Navarra: "Defenso que Catalunya estigui sempre dins del règim general", ha respost.





MALESTAR DELS TERRITORIS AMB EL GOVERN CENTRAL





El dia en què el Congrés dels Diputats aprova, amb el suport entre d'altres del PSOE, l'actualització de la quota basca, Sánchez ha reconegut que en les autonomies que governen els socialistes hi ha "un profund malestar" amb el Govern espanyol perquè la revisió del model de finançament autonòmic segueixi esperant.





"No ens oposem a la quota ni al concert basc. Li diem al Govern central que no s'oblidi de les altres 16 comunitats autònomes", ha precisat Sánchez.





En realitat, són 15 les autonomies afectades pel model del règim comú, ja que Euskadi i Navarra tenen un sistema fiscal propi.





Sánchez ha explicat que el PSOE exigeix renovar el sistema de finançament per garantir la sanitat, l'educació, l'atenció a les persones dependents i la prestació de serveis socials als ciutadans "visquin on visquin", el que passa per "salvaguardar la solidaritat territorial" i "garantir la suficiència financera" per a territoris que en l'actualitat estan infrafinançats com és el cas, ha advertit, de la Comunitat Valenciana.





REFORMA FISCAL PER AUGMENTAR ELS INGRESSOS





El líder socialista s'ha mostrat convençut que "si és possible" reformar el sistema de finançament sense perjudicar cap territori perquè "hi ha més recursos".





I per comptar amb més ingressos, Sánchez ha defensat una reforma del sistema fiscal que acabi amb la "competència a la baixa" de determinats impostos a la que juguen algunes autonomies, i que també obligui a les grans corporacions a contribuir més.





"A partir d'aquí podrem fer més gran el pastís a repartir", ha explicat.