ERC defensa la bilateralitat per negociar després de les eleccions del 21D

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha reivindicat aquest dijous que el programa electoral del seu partit i de JuntsxCat propugnin establir una relació de bilateralitat amb l'Estat, per entaular després dels comicis "un diàleg i una negociació" entre la Generalitat i el Govern central.





Ho ha dit en un acte de precampanya, després que dimecres es publiqués un primer esborrany d'aquest programa en què no es contempla la via unilateral cap a la independència, i, preguntada per això, Rovira ha manifestat: "Mai hem fet proclames a favor de cap unilateralitat".





L'aposta per la bilateralitat d'ERC i JuntsxCat ha generat rebuig en la CUP, que demanda no renunciar a la via unilateral, però malgrat aquesta discrepància Rovira s'ha mostrat convençuda que les tres candidatures podran portar punts en comú del programa electoral: "Les negociacions van en la bona línia".



"Estem acordant els objectius polítics de les candidatures perquè la coordinació sigui màxima. Quan tinguem l'acord definitiu els presentarem conjuntament", ha conclòs en allusió a aquestes negociacions a tres bandes.



Per als republicans el que sortirà de les urnes és "contracte multilateral" --de molts àmbits-- dels ciutadans amb el partit que guanyi, i ha assegurat que són una formació que es presenta als comicis amb vocació de governar.



La també nombre dos d'ERC a les eleccions ha demanat al Govern central que es comprometi a "acceptar el resultat democràtic" d'aquestes eleccions si guanyen els independentistes, per després entaular un diàleg que permeti complir la voluntat dels catalans.



Rovira ha exigit "respectar els resultats amb caràcter general" i, si guanya ERC, per a aquest partit respectar els resultats suposa posar fi al 155 i a la intervenció de les finances de la Generalitat, i ha reclamat l'alliberament dels sobiranistes que estan a la presó.



La republicana ha conclòs que, si l'Estat respecta una eventual victòria independentista, tenint en compte aquesta aposta per la bilateralitat, dels comicis haurà de sortir una "via de diàleg i negociació" entre el Govern central i la Generalitat, malgrat les profundes discrepàncies recents.



"El dia 22 de desembre més que mai el Govern central es veurà amb l'obligació d'acceptar el joc democràtic", ha pronosticat Rovira, que no ha volgut valorar les enquestes que situen ERC com a favorita perquè ha dit que el seu partit solament valora els resultats electorals definitius.