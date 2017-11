Pere Gimferrer, XIV Premi de Poesia Federico García Lorca

Pere Gimferrer guanya el Federico García Lorca









L'escriptor català Pere Gimferrer ha estat guardonat amb el XIV Premi Internacional de Poesia Federico García Lorca - Ciutat de Granada, després de la decisió que ha donat a conèixer el jurat aquest dijous al centre cultural que porta el nom del poeta de Fuente Vaqueros al centre de la capital granadina.





El jurat ha destacat la "universalitat de la seva poesia" amb "amplitud i capacitat per connectar mons abans no incorporats a la literatura", i per ser un "renovador constant" tant en l'àmbit espanyol com europeu, en l'últim mig segle.





Al premi aspiraven 50 poetes de 19 nacionalitats, 13 d'Espanya, cinc d'Argentina, i quatre de Xile, entre altres procedències en què també estan Bolívia, Colòmbia, Cuba, Equador, El Salvador, Nicaragua, Palestina, Panamà, Paraguai, Perú , Uruguai, Veneçuela o els Països Baixos. Havien estat proposats per un total de 87 institucions com universitats, acadèmies o ambaixades.





L'alcalde de Granada, Francisco Cuenca, presideix el jurat que ha reconegut l'obra de Pere Gimferrer. El jurat, que ha pres la seva decisió per majoria, també ha estat integrat per l'escriptor Carlos Pardo, per la Fundació Federico García Lorca, entre d'altres experts, i al qual s'incorporen aquest any crítics de diaris de l'àmbit nacional.





El premi, dotat actualment amb 20.000 euros, en els seus inicis va ser el de més quantia dels de poesia de parla hispana.





En anteriors edicions, han estat reconeguts amb el Premi Internacional de Poesia Federico García Lorca els poetesIda Vitale, Rafael Cadenas, Rafael Guillén, Eduardo Lizalde, Pablo García Baena, Fina García Marruz, María Victoria Atencia, José Manuel Caballero Bonald, Tomás Segovia, Francisco Brines, Blanca Varela, José Emilio Pacheco i Ángel González.