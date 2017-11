El Congrés rebutja les mesures de PP i Cs per evitar l'adoctrinament a menors a les escoles

El Congrés debat propostes sobre educació









El Congrés ha rebutjat les propostes presentades per PP i Ciutadans per evitar l'adoctrinament ideològic de menors a les aules. Tots dos partits s'han donat suport en les seves respectives iniciatives a una llei en el cas dels taronges i una proposició no de llei en el cas dels populars que, no obstant això, no han tingut el suport de la resta de grups de la Cambra.





El text de Ciutadans proposava la creació d'una agència "independent" per inspeccionar els centres educatius de tot el país i garantir que no es practica l'adoctrinament a les seves instal·lacions. Segons la norma, aquesta agència estaria adscrita al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i tindria un director i quatre consellers, però estaria dotada de personalitat jurídica pròpia, així com de plena capacitat pública i privada. A més, estaria sotmesa al control parlamentari i judicial.





Durant el debat, celebrat al Ple d'aquest dimarts, els d'Albert Rivera han estat acusats de "oportunistes" per la majoria de partits, que van assegurar que Ciutadans portava aquesta proposta al Congrés per "guanyar un grapat de vots" en les eleccions de Catalunya convocades per al pròxim 21 de desembre.





També el PP ha acusat els taronges de buscar "rèdit electoral" amb aquesta mesura. No obstant això, finalment van decidir votar a favor de la llei "amb l'esperança que en la seva tramitació s'arribi a un acord dins el Pacte educatiu i Ciutadans assumeixin el resultat del mateix per incorporar-" al text.





UNA MESURA DINS DEL PACTE EDUCATIU





Aquest ha estat un dels arguments del PP durant la defensa de la seva proposició no de llei: que s'incloïa dins de l'acord educatiu que s'està elaborant a la cambra baixa i, per tant, tindria el consens de la majoria de grups.





La proposta del partit majoritari al Congrés es basava en reforçar les funcions de l'Alta Inspecció Educativa, l'organisme que existeix actualment per vigilar a tot el país el compliment de la llei d'educació.





En concret, el PP plantejava la possibilitat que pugui actuar d'ofici i d'instància de part i que tingui capacitat d'inspeccionar el contingut de llibres de text i material escolar.





A més, contemplava la capacitat sancionadora de les administracions educatives i el reforç de les vies de col·laboració entre l'Alta Inspecció i la Fiscalia.





En aquest cas, Units i PSOE han acusat els populars de voler estendre la implantació de l'article 155 a l'àmbit educatiu, mentre que els partits nacionalistes asseguraven que aquesta mesura suposa una intromissió en les seves competències en aquesta matèria. Per la seva banda, Ciutadans va retreure al PP que aquesta proposta era "calcada" a un altre text presentat per ells fa setmanes. Per això han decidit votar-lo a favor.