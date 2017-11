El Liceu acull un 'Tristany i Isolda' místic amb una esfera gegant en escena

Muntatge 'Tristany i Isolda' / Franchella Stofleth









El director Àlex Ollé portarà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona un Tristany i Isolda ', de Richard Wagner, "molt místic i espiritual" que comptarà amb una posada en escena impactant i minimalista amb una esfera gegant de 5,2 tones, ha explicat el director de La Fura dels Baus.





L'òpera, que es representarà entre el proper dimarts fins al 15 de desembre, compta amb repartiment "de luxe" protagonitzat pels cantants Iréne Theorin i Stefan Vinke, ha explicat la directora artística del teatre, Christina Scheppelmann, en roda de premsa.





"Tenim indubtablement el millor càsting per fer aquesta obra, és un regal de la divinitat tenir-los aquí concentrats", ha ratificat el director musical del coliseu, el mestre Josep Pons, que ha ressaltat que aquesta peça representa la història d'amor que a Wagner li hagués agradat viure i que no va viure.





L'escenografia, signada per Alfons Flores, es complementa amb unes videoprojeccions a càrrec de Franc Aleu i un vestuari dissenyat per Josep Abril, ha destacat Ollé, que ha descrit la peça com una "obra d'art total".





"VIATGE EMOCIONAL"





Tristany i Isolda són dos antagonistes que acaben sent protagonistes, i en la peça porten a terme un "viatge emocional", que els acosta a l'èxtasi, ha remarcat Ollé, que ha mostrat la seva voluntat de transmetre al públic un fet espiritual i combregar amb el espectador.





L'escenografia d'aquest drama musical en tres actes, en què gairebé no hi ha moviment escènic, vol donar protagonisme total als cantants, fugint del que descriptiu, i quedant-se en un nivell simbòlic, ha subratllat Ollé.





Per al gust d'un dels sis directors artístics de La Fura dels Baus, l'obra permet la conjunció de diferents disciplines, i fugir del que descriptiu, tan característic del seu col·lectiu: "En aquest sentit, Wagner t'ho posa en safata", ha dit Ollé, que confessa sentir-se més atret per peces contemporànies, i no descarta embarcar-se en un altre Wagner amb 'Parsifal'.





ISOLDA DES 2006





Theorin, que canta a Isolda des de 2006, ha elogiat la feina de l'orquestra aconseguint un so "càlid, ric i ple" sense egoismes, i ha celebrat poder mantenir un contacte visual amb els diferents instrumentistes per aconseguir una unitat molt especial.





Scheppelmann ha encomiat aquesta òpera com una de les més importants de la història de l'òpera, obrint camí a les seves successores del segle XX: "Sense 'Tristany i Isolda' les òperes del segle XX no serien les mateixes".





La directora artística ha subratllat també la "feina monumental" dels cantants en aquesta òpera que va sembrar la llavor de la atonalitat i la música moderna, i que també pujarà a l'escenari als cantants Albert Dohmen, Greer Grimsley i Sarah Connolly.





La geganta semiesfera de 5.200 quilograms corona l'escenari i es converteix en el centre de l'univers simbòlic del muntatge, convertint-se en una gran lluna en el primer acte i que bascularà i començarà un descens progressiu per esdevenir el castell del Rei Marke en el segon acte.





La semiesfera s'acompanya també d'una plataforma en moviment i de videoprojeccions que potencia el vessant simbòlica del muntatge i els sentiments interns dels seus personatges.