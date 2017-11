L'ONCE dedica el seu cupó a la lluita contra la violència de gènere

En total, cinc milions i mig de cupons.





L'ONCE ha dedicat el seu cupó d'aquest dissabte 25 de novembre al Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona, coincidint amb la data de la seva celebració.





En total, cinc milions i mig de cupons donaran suport, a tot Espanya, la lluita contra aquesta violència, segons ha informat l'organització.





La imatge del cupó ha estat lliurada al secretari d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, Mario Garcés; i el director general de Polítiques de Suport a la Discapacitat, Borja Fanjul, per la vicepresidenta de l'ONCE, Patricia Sanz.





Aquesta iniciativa s'emmarca en el conveni de col·laboració subscrit entre l'ONCE i la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere.





El cupó difon la nova imatge de la campanya '#haysalida', redissenyada amb l'objectiu d'acostar-se al món online perquè el missatge arribi de manera viral a més racons de la societat.





"HI HA SORTIDA"





El missatge "hi ha sortida", una de les senyes d'identitat de les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere des de l'any 2012, pretén reflectir el rebuig absolut per part de la societat als maltractadors, així com el suport a les dones que estan patint violència de gènere perquè no siguin elles les que es queden aïllades sinó el maltractador.





El Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona té com a objectiu denunciar la violència que s'exerceix sobre les dones arreu del món, així com reclamar polítiques per a la seva eradicació.





La celebració d'aquest dia es deu al fet que la violència contra la dona és una violació dels Drets Dumanos, i, segons l'ONCE, segueix sent una "pandèmia global", ja que "fins a un 70 per cent de les dones pateix violència en la seva vida ".





"Aquest tipus de violència impedeix avançar en temes com l'eradicació de la pobresa, la lluita contra la SIDA o aconseguir la pau i la seguretat en molts països", assegura l'ONCE.





Per a l'organització, l'origen de la violència contra la dona s'ha de buscar en la manca d'igualtat de les relacions entre homes i dones en diferents àmbits i en la discriminació persistent cap a les dones.





A més, destaca que en un "bon nombre" de països hi ha legislacions molt "precàries" contra la violència de gènere.